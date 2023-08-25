Бахмут, Петербург, Горячий Ключ: где и как пройдут похороны Пригожина

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Евгений Пригожин

Тела погибших при крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, вчера, 24 августа, передали сотрудникам морга в столицу региона. Где и как может быть похоронен предприниматель?

Как погиб Евгений Пригожин и что с его телом

Самолет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области 23 августа. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Правоохранители проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

Тела погибших доставили в морг в четырех автомобилях. Машины сопровождала полиция. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. У здания дежурят правоохранители, которые запрещают журналистам осуществлять видео- и фотосъемку. Кроме того, из-за происходящего местные жители не могут забрать тела на запланированные похороны.

Где и как может быть похоронен Евгений Пригожин

Член комитета по обороне Виктор Соболев отметил, что Евгения Пригожина нужно хоронить как Героя России.

«Оценить его военные достижения мне сложно, Пригожин не имел военного образования, до него уже были и другие люди, которые занимались военными вопросами. Я бы не стал связывать это с терактом, который имеет украинский след. Мне кажется, что катастрофа произошла из-за технических неполадок. Если после попытки мятежа он остался героем, значит похоронят как героя», — заявил депутат NEWS.ru.

В соответствии с постановлением правительства России от 25 февраля 2004 года № 105 Пригожин как Герой России подлежит погребению на первом национальном мемориальном пантеоне. Пригожин должен быть торжественно погребен в сопровождении роты почетного караула, и на его похоронах должны присутствовать представители Минобороны.

Правительство Петербурга на данный момент не занимается организацией похорон бизнесмена. Губернатор города Александр Беглов не планирует принимать в них участие, сообщил BRIEF источник в Смольном.

Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что Пригожина могут похоронить в Бахмуте или Горячем Ключе.

«Думаю, что самое место для похорон, может быть, в Артемовске (Бахмуте). Это последняя славная точка бойцов ЧВК „Вагнер“, победа. Евгений Викторович приложил огромные усилия. Думаю, что в Бахмуте, возможно. Или, естественно, [похоронить вместе] с бойцами ЧВК „Вагнер“ [в Горячем Ключе], либо там, где покоятся их бойцы. Я точно не знал, что это именно Горячий Ключ. Но я бы, наверно, похоронил бы его там, где он был готов умереть сам, а он был готов умереть в Бахмуте», — заявил парламентарий.

Также Милонов считает, что есть вариант с захоронением тела Пригожина в Петербурге.

«Несмотря на существовавшие серьезные противоречия Евгения Викторовича с местными властями [в Санкт-Петербурге], я уверен, что губернатор будет действовать строго в том ключе, что обозначил президент России — что Пригожин — сложный человек, немало сделавший для нашей страны. Уверен, что [в Петербурге] никто не будет оказывать сопротивление», — добавил он в разговоре с NEWS.ru.

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