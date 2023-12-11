Замена Галкина, «ограбление» Градских, пранк Быкова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Телеведущая Жанна Бадоева заменит шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на Первом канале, представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в «душевном здоровье» писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Марина Коташенко заявила об ограблении квартиры покойного музыканта Александра Градского — эти и другие новости обсуждали в СМИ и соцсетях. Причины и последствия главных событий — в обзоре NEWS.ru.

Бадоева заменит Галкина в шоу «Лучше всех!» на Первом канале

Детское шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале будет вести Бадоева. Ранее ведущим передачи был Галкин, который покинул Россию после начала специальной военной операции.

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй, однако большую часть жизни она прожила на Украине. В начале 1990-х ее семья перебралась в Киев. У звезды два образования: строительное и режиссерское.

В марте 2019 года стало известно, что Бадоева отказалась от украинского гражданства. Телеведущая отмечала, что решилась на этот шаг после переезда в Италию в 2015-м. Журналистка подчеркивала, что не ведет украинские передачи.

«Я уехала из Киева. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому в принципе я развлекаю людей всего мира», — подчеркнула она.

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский включил Бадоеву в санкционные списки, запретив ей въезд на территорию страны на 10 лет.

Фото: Пресс-служба Первого канала

Ранее телеведущая выступала за немедленное завершение конфликта в зоне СВО.

«Последние несколько дней мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: „Как вы, у вас тихо?“ И только после этого можно как-то начать двигаться. Столько страха, слез и боли не могло присниться в страшном сне. Я не знаю, как пережить это, но я молюсь, чтобы это закончилось прямо сейчас, не завтра, не послезавтра, а прямо сейчас», — писала в начале марта Бадоева в Instagram (деятельность запрещена в РФ).

Телекритик Александр Горбунов считает, что Бадоевой придется нелегко на российском федеральном канале, так как у нее нет опыта работы в детских телепередачах.

«Очень важно уметь расположить к себе ребенка, получится ли это у Жанны — увидим. При этом любой федеральный канал всегда проводит внутренний кастинг, когда хочет заменить какого-то телеведущего. Поэтому я уверен, что пилотные серии шоу снимались с разными ведущими, чтобы не ошибиться в выборе подачи», — отметил Горбунов.

С ним согласился продюсер Павел Рудченко. По его словам, подобные проекты — не совсем конек Бадоевой.

«Мне кажется, не совсем конек Бадоевой, все-таки Максим Галкин входил в роль детей прекрасно, общался с ними на одном языке, он же искусно исполнял роль шута. Поэтому, если говорить про актерское мастерство, Жанна будет уступать Галкину», — отметил Рудченко.

Он подчеркнул, что приглашение Бадоевой в «Лучше всех!» на Первом канале вместо Галкина — это замена «шила на мыло». По словам Рудченко, российское телевидение нуждается в новых лицах. Эксперт также подчеркнул, что «надо воспитывать новых телеведущих, а не платить миллиарды нынешним».

Представители Первого канала уточнили, что съемки нового сезона шоу уже ведутся. Дата выхода программы на экраны пока неизвестна.

Ранее на детское телевизионное шоу талантов приглашали детей в возрасте от трех до 12 лет. Героями «Лучше всех!» становились малыши, школьники и подростки с экстраординарными способностями в творчестве, спорте, кулинарии, литературе или науке. Иногда в студию приходили звезды. Гостями были дизайнер Валентин Юдашкин, певица Полина Гагарина, группа Dabro, актеры Дмитрий Дюжев, Александр Петров, скульптор Андрей Бартенев, певец Николай Басков, комик Сергей Светлаков и другие.

Быков рассказал Вовану и Лексусу об отношении к гибели русских в зоне СВО

Быков стал очередной жертвой российских политических пранкеров. От имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака с писателем поговорили пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). В беседе с ними писатель подчеркнул, что ему обидно, когда от рук солдат ВСУ гибнут русские. В то же время он сказал, что не намерен предъявлять Киеву претензии по этому поводу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Быков

Кроме того, Быков заявил, что собирается вернуться в Россию, где у него много студентов. Но перед этим писателю хотелось бы посетить Одессу. Он также попросил «офис Владимира Зеленского» позвать его на Украину поработать. Он добавил, что не отказался бы от украинского гражданства, если оно совместимо с американским.

«Ермак» предупредил Быкова, что для этого сначала потребуется перевести его книгу на украинский язык. Писатель попросил его подумать о том, чтобы предоставить возможность работать на Украине россиянам, которые уехали в Европу после начала СВО и теперь страдают там без работы. Быков пояснил, что огромное количество русских готовы и хотят работать на Украине: расчищать завалы, отстраивать дома, а также дежурить в больницах. Если бы их можно было пристроить, это спасло бы многих от безработицы, добавил он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Быков ранее назвал Федора Достоевского «главной бедой XIX века» и обвинил его в «начале русского фашизма». Комментируя слова писателя о том, что он не имеет претензий к ВСУ из-за убийства русских, дипломат задалась вопросом: «Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?»

После публикации пранка в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, в беседе с Лексусом и Вованом Быков сказал, что хотел быть полезен Украине. Общественник попросил прокуроров проверить литератора на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, а его высказывания — на экстремизм и публичное оправдание терроризма.

«В последнее время вся его деятельность является антироссийской пропагандой», — говорится в обращении главы ФПБК.

В 2022 году Быков заявил о неприятии специальной военной операции на Украине, после чего попал в списки иноагентов. В дальнейшем он уехал из России и перебрался в США, а позже — в Европу, где устроился на работу в Университет Рочестера в Великобритании. В октябре 2023 года в РФ начали следственную проверку в отношении писателя — его подозревают в дискредитации ВС РФ.

Кто ограбил квартиру Градского

10 декабря СМИ сообщили, что в квартиру покойного музыканта и композитора Александра Градского проникли неизвестные и вынесли коробки с вещами. Его вдова Марина Коташенко вызвала полицию. Соседи рассказали, что возле грузовика, в который складывали вещи, стоял мужчина, похожий на сына певца Даниила Градского.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Впоследствии Даниил назвал новости об ограблении квартиры отца фейком. Он пояснил, что СМИ распространили информацию о том, что неизвестные вскрыли квартиру музыканта и вынесли оттуда вещи, ссылаясь на слова вдовы Градского. Даниил уточнил, что сам на днях побывал там и забрал музыкальные диски, которые достались ему в наследство.

«Я получил в наследство огромное количество музыкальных дисков. Я их храню там. Заказал грузчиков, загрузил диски и увез туда, куда считаю нужным. Честно сказать, я очень удивлен, что кто-то из этого мог сделать фейковую новость», — подчеркнул Даниил.

Коташенко в тот момент находилась за городом. Она не смогла выехать в Москву, поскольку ей не с кем было оставить детей. Женщина воспитывает двух мальчиков, которых она родила от Александра Градского. Именно им и вдове музыканта отведена по решению суда квартира Градского в центре Москвы.

В августе 2023 года неизвестные ограбили усадьбу Градского в Наро-Фоминске. Из дома пропало несколько вещей, в том числе стулья, столовые приборы, проектор и портрет матери певца. Коташенко обратилась в полицию с заявлением об ограблении.

Как родственники Градского судятся за его наследство

Ранее вдова музыканта рассказала в беседе с NEWS.ru о судебных спорах с первой женой Градского Ольгой Фартышевой и его детьми от первого брака Даниилом и Марией. По ее словам, имя ее супруга опорочено этими людьми.

По словам Коташенко, старшие дети артиста считают, что она незаконно присвоила себе большую часть наследства артиста. Даниил и Мария Градские обвиняют женщину в том, что она «затаскала их по судам», отказываясь от мирового соглашения. Cама вдова мэтра заявила, что вынужденно участвует в судебных тяжбах.

«Я никогда не подавала в суд на Даниила и Марию Градских. Это их мама, Ольга Градская, подала в суд на меня и наших несовершеннолетних детей. Она требует выделить ей „супружескую долю“ в наследстве, пытаясь уменьшить долю младших сыновей Александра Борисовича. Старшие дети активно помогают ей в этом, хотя формально они являются ответчиками по делу», — сказала Коташенко.

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