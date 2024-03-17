Бабурин объяснил причины высокой явки на выборах президента Бабурин связал высокую явку на выборах с внедрением дистанционного голосования

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сергей Бабурин

Высокая явка на выборах президента России в 2024 году была обусловлена в том числе внедрением системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), рассказал NEWS.ru лидер политической партии «Российский общенародный союз», бывший кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин. По его словам, сам он вместе с женой традиционно голосовал на избирательном участке, где они на этот раз были единственными посетителями.

Мы вступаем в виртуальный мир, в котором все будет происходить виртуально: голосования, события. <...> Многие проголосовали за эти два дня через электронную систему, в том числе и все мои сыновья, — заявил Бабурин.

При этом Бабурин признал, что явка была высокой и за границей, где нет электронного голосования. Проживающие за рубежом россияне могли проголосовать только в очном формате на участках, развернутых в посольствах, консульствах, на военных базах и в других местах.

Я могу это подтвердить, потому что у меня много друзей в разных странах, и они все стояли в очередях там, где можно было проголосовать, — заверил он.

Ранее политолог Павел Данилин заявил NEWS.ru, что очереди на избирательных участках в других странах образовались из-за властей недружественных государств. По его словам, это обусловлено тем, что они пытались воспрепятствовать проведению выборов, что привело к сокращению числа участков. Однако благодаря тому, что голосование проводится три дня, выборы стали более удобными для проживающих за рубежом россиян, считает Данилин.