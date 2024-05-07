«Аж душа радуется»: Гурулев высказался о начале ядерных учений РФ Депутат Гурулев заявил, что его порадовала новость о начале ядерных учений РФ

Фото: Russian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев в своем Telegram-канале заявил, что его обрадовали три новости. Первая — о начале учений РФ по использованию ядерного оружия, вторая — Британию предупредили, что если Украина будет бить ее оружием по России, то объекты на территории Соединенного Королевства станут законными целями для Вооруженных сил РФ.

Третья — любой самолет F-16 на Украине будет рассматриваться как носитель ядерного оружия с соответствующими последствиями. Отставной генерал признался, что у него от таких известий «аж душа радуется».

И это надо сделать. Тогда моментально все горячие головы отлетят. Тут же все остынут. Моментально. Россия сегодня в состоянии нанести удар по любой точке Земного шара, по любому противнику, это каждый должен понимать, — подчеркнул Гурулев.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что предстоящие учения России и Белоруссии с ракетными соединениями по повышению готовности нестратегических ядерных сил станут сигналом Западу. По его словам, электронные пуски ракет могут отработать по реальным целям. Эксперт не исключил, что в ходе учений будет проверена готовность ОТРК «Искандер» и штурмовиков Су-25. Данные самолеты могут являться носителями тактического ядерного оружия, считает Матвийчук.