https://static.news.ru/photo/880c8e68-5f7e-11ea-aacc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти Azeri Light в 90 тысяч тонн из турецкого порта Джейхан. Об этом сообщил официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

Отправили вчера вечером, груз 90 тысяч тонн нефти Azeri Light, — цитирует его РИА Новости.

Белоруссия и Россия не продлили контракт на поставку нефти после 31 декабря 2019 года. Стороны не смогли прийти к соглашению.

2 марта 2020 года премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что страна не планирует полностью отказаться от российской нефти. По его словам, Минск планирует диверсифицировать поставки до определённого уровня

Ранее председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что переговоры с российскими компаниями об условиях поставки нефти в Белоруссию продолжаются, писал NEWS.ru.