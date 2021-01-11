«Автоваз» вернул «Ниве» оригинальное название

https://static.news.ru/photo/f009d50e-5413-11eb-a927-fa163e074e61_660.jpg Фото: avtovaz.ru

Внедорожнику Lada 4×4, который раньше назывался Lada Niva, вернули оригинальное название. Теперь модель называется Lada Niva Legend.

Lada объявляет о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva, — говорится в сообщении на сайте компании.

Модель с новым названием получит новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках.

Накануне российская организация выкупила у американского концерна General Motors его долю в совместном предприятии GM-Avtovaz. Она получила право на торговую марку Niva, а также производственную площадку, которая теперь носит название «Lada Запад Тольятти». В результате автомобиль Chevrolet Niva, который выпускался под брендом GM, теперь носит название Lada Niva Travel.

Ранее бывший дизайнер концерна «АвтоВАЗ» Владимир Ярцев раскритиковал внешний вид современных моделей BMW. Эксперту не понравилась увеличенная решётка радиатора, которая встречается, в частности, на моделях X7, М3, М4 и iNEXT. По его словам, такая концепция родилась в его воображении ещё в 2005 году. Кроме того, гордиться такой идеей ему не хотелось бы даже сейчас, писал NEWS.ru.