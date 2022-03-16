АвтоВАЗ уйдет в отпуск с 4 по 24 апреля в связи с нехваткой деталей

АвтоВАЗ заявил о переносе планового корпоративного отпуска, который был намечен на период с 25 июля по 14 августа. Сотрудники уйдут отдыхать раньше — с 4 по 24 апреля, приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании. По словам представителей автоконцерна, такое решение необходимо, чтобы накопить необходимый запас электронных компонентов и не допустить снижения зарплат.

АвтоВАЗ в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников объявляет о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года, — сказано в сообщении.

В компании отметили, что не все подразделения остановят свою деятельность. Исключение составят отделы, отвечающие за бесперебойное функционирование инфраструктуры предприятия, инженеры, работающие над новыми проектами, логистика, а также сотрудники, занятые дистрибуцией запасных частей и сервисным обслуживанием клиентов.

Ранее АвтоВАЗ уже сообщал о приостановке сборки автомобилей в Ижевске и Тольятти с 9 по 11 марта. Причиной тому также послужил продолжающийся дефицит электронных компонентов.