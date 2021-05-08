Автор «чуда в кукурузном поле» проехал на танке в День Победы

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Арбитражный суд Москвы по заявлению Марка Эллиота Цукерберга, который является полным тёзкой основателя Facebook, признал его банкротом и постановил начать процедуру реализации имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд установил, что у Цукерберга имеется задолженность перед Сбербанком и Альфа-Банком в размере около 669 тысяч рублей. На текущий момент мужчина не является безработным, не состоит в браке и не...