Автор «чуда в кукурузном поле» проехал на танке в День Победы

https://static.news.ru/photo/1e2ae870-b0bb-11eb-a704-96000091f725_660.jpgФото: Скиншот с видео/naraionevp/vk.com
Герой России, лётчик Дамир Юсупов проехал на танке ИС-3 на марше механизированных колонн в День Победы в Верхней Пышме под Екатеринбургом. Об этом сообщает РИА Новости.
Юсупов сообщил, что он проходил срочную службу в танковом батальоне, передаёт агентство.
День Победы — это самый яркий, самый волнительный праздник, самый эмоциональный для всех нас. Большая честь вообще присутствовать на параде. А идти в колонне, где танки, наша легендарная техника, которая ковала Победу, — большая честь, большая гордость. Мне очень приятно, — отметил лётчик.
Происшествие, получившее неформальное название «чудо в кукурузном поле», произошло 15 августа 2019 года. Вылетевший из аэропорта подмосковного Жуковского А321 столкнулся сразу после взлёта со стаей птиц и был вынужден совершить аварийную посадку. Юсупову удалось посадить самолёт, избежав человеческих жертв.
Впоследствии лётчик рассказал журналистам о возвращении к полётам после инцидента в столичном регионе.