Автомобильное движение запущено по новым участкам ЦКАД

https://static.news.ru/photo/d19f8896-48df-11eb-bb74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Движение по нескольким участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) открыто в столичном регионе. Общая протяжённость трассы, ставшей доступной автовладельцам, составляет 170 км.

Как отметил во время церемонии открытия зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, новая трасса является значимым объектом не только для Москвы и Подмосковья, но и для всей страны. Он подчеркнул, что в 2020 году строители успели сдать порядка 310 км автодороги. Оставшиеся 25 будут введены в строй в 2021-м.

При этом по вновь открывшимся 170 километрам ЦКАД до 11 января проезд будет бесплатным, передаёт «Москва 24». По словам председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, «это новогодний подарок» россиянам.

ЦКАД — новая скоростная автотрасса в обход центра Москвы в 50 км от МКАД (Московской кольцевой автодороги). Она расположена на территории Московской области и Новой Москвы. Общая протяжённость дороги составляет около 340 км.

В составе платной автотрассы уже функционируют участки ЦКАД-3 (105,9 км), а также частично доступна для проезда ЦКАД-5 (32 км).

В ноябре был открыт самый большой участок ЦКАД. Его протяжённость составляет больше 105 км. Дорога четырёхполосная, расчётная скорость движения на новом участке составляет 110 км в час.

В июне, как писал NEWS.ru, в Министерстве транспорта сообщали, что допустимая скорость на ЦКАД в перспективе может быть увеличена до 150 км в час.