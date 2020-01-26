https://static.news.ru/photo/d6c0a94a-407a-11ea-b3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Легковой автомобиль влетел в ограждение на Рубцовской набережной в Москве и упал в Яузу. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.

В районе дома № 13 на Рубцовской набережной легковой автомобиль повредил заграждение и упал в реку Яузу. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудники ДПС передали водителя медикам для оказания помощи, — сообщили в ведомстве.

На данный момент автомобиль уже извлекли из реки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Пермском краю произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения пострадали 15 человек. Среди них есть ребёнок.