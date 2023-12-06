Автоэксперт усомнился в эффективности наказаний за скрученный пробег Автоэксперт Зенкевич не уверен в эффективности наказаний за скрученный пробег

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Законопроект о наказании за скрученный пробег является заслуженной карой для нечестных на руку людей, однако не ясно, будут ли эти меры эффективны, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его мнению, кардинально данный вопрос не решится.

Одного-двух поймают, может, салон с привезенными из-за границы машинами покарают, может, испугаются. Но, на мой взгляд, это радикально не решит вопрос. У нас всегда карательное, чтобы все испугались, а потом вроде как начали соблюдать законы. Дело хорошее, но бессмысленное. Это то же самое, что пометить блоху и пытаться ее поймать, — считает Зенкевич.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявил о необходимости заняться проблемой скручивания пробега на подержанных машинах. Парламентарий отметил, что в подобных действиях есть признаки мошенничества. Депутат отметил, что нужна детальная проработка вопроса, в том числе точная оценка общественной опасности деяния. По словам Толмачева, сейчас скрученный пробег находится в «серой» законодательной зоне и это часто вводит продавцов в соблазн «омолодить» машину и продать дороже.