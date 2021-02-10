Автоэксперт рассказал, как «спасти» свою машину от трёхдневного снегопада

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Около 2,2 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе прививки сделали более 1,7 млн россиян, сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии по научной работе Денис Логунов.

Актуальные данные он озвучил в рамках круглого стола «Вакцинация от COVID-19 — эффективный барьер вызовам пандемии», отметив «хороший уровень безопасности вакцины». До середины лета может быть проведена основная часть вакцинации...