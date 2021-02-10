Автоэксперт рассказал, как «спасти» свою машину от трёхдневного снегопада

Чтобы обезопасить свой автомобиль в период снегопадов, не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями — под тяжестью снега они могут обломиться и повредить автомобиль. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала эксперт по автомобилям портала drom.ru Ирина Зверкова.
Лучше не ставить автомобиль под скатами крыш, с которых может также сходить снег. Уже после снегопада лучше очищать машину щёткой, так как скребок вредит лакокрасочному покрытию. И, конечно, выходить на «раскопки» автомобиля лучше заранее. В этом случае будет время убрать снег не только со стёкол, но и с крыши и капота, чтобы он не создавал неожиданных помех водителю и другим участникам движения, — рассказывает эксперт.
Накрывать автомобили чехлами или плёнками до снегопада тоже не рекомендуется, так как чаще всего они ухудшают ситуацию — прилипают к поверхности и портят покрытие машины. Часто под брезентом образовывается лёд, который сложно очистить. Исключение в таких случаях могут составить лишь чистые, остывшие и сухие машины, к которым ничего не прилипнет, но такое сочетание, по мнению эксперта, большая редкость.
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