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«Автодор» сообщил о корректировке скоростного режима на федеральных трассах М-11, М-4, М-3 и М-1 в связи с проведением дорожных работ.

Владельцы легковых машин могут развивать скорость до 130 км/час на двух платных участках на обходе Вышнего Волочка федеральной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург и на участке трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. На нескольких участках М-11 в Московской, Тверской и Новгородской областях установлено ограничение в 110 км/час.

Кроме того, на участке автодороги М-4 «Дон» в Подмосковье мотоциклам, легковым и грузовым автомобилям разрешено двигаться со скоростью не более 110 км/час. Максимальная скорость движения на другом участке М-4 составляет не более 110 км/час. Скоростной режим для мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой не более 3,5 тонн на участке этой трассы в Тульской области составляет 110 км/ч.

«Автодор» уточняет, что на трассе М-3 «Украина» в Калужской области установлена скорость 110 км/час. На участке нового выхода на МКАД с М-1 «Беларусь» установлено ограничение 90 км/час на км 0 — км 3+690 и 110 км/час — на км 3+690 — км 18+500.

Ранее News.ru писал, что самый большой процент аварий с летальным исходом происходит на федеральных трассах. Об этом сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД полковник полиции Олег Понарьин. По его словам, более 40% смертельных ДТП происходят на автодорогах федерального значения. При этом трассы муниципального и регионального значения имеют равный показатель по смертельным авариям в 30% на каждой. Главной причиной смертельных ДТП в ГИБДД по-прежнему считают превышение скорости. Среди других причин — выезд на встречную полосу и различные ситуации, связанные с пешеходами.