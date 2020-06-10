https://static.news.ru/photo/4a31ecfe-abb0-11ea-97df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый препарат от коронавируса «Авифавир» поступил в клиники семи регионов РФ. В июне в российские больницы доставят 60 тыс. курсов. При необходимости объём производства препарата может быть увеличен до 2 млн курсов в год.

Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга, — сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что лекарство поставляется в больницы бесплатно, в свободной продаже его не будет, так как при его приёме беременными женщинами может возникнуть уродство плода. Также после приёма препарата в течение трёх месяцев не рекомендуется планировать детей ни мужчинам, ни женщинам.

«Авифавир» получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ 29 мая, препарат применяют в Японии с 2014 года против тяжёлых форм гриппа. По данным РФПИ, продолжительность заболевания при приёме препарата сокращается вдвое — с девяти до четырёх дней. В настоящее время идёт финальный этап клинических исследований лекарства, в котором принимают участие более 300 пациентов из разных регионов РФ.

Как писал NEWS.ru, «Авифавир» сделают бесплатным для граждан РФ в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время беседы с президентом страны Владимиром Путиным. Клинические испытания позволяют считать препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Лекарство уже испытано на 180 пациентах. На финальном этапе исследования их число планируется увеличить до 330.