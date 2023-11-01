Авиатор раскрыл схему авиаударов Израиля по объектам ХАМАС в секторе Газа Авиатор Попов: Израиль достаточно избирательно бомбит тоннели ХАМАС в Газе

Израиль бомбит сектор Газа бетонобойными бомбами (БЕТАБами), рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, делает он это достаточно избирательно. Выбор в пользу именно этих бомб сделан из-за их большой пробивной силы и взрывной волны, которая создает эффект землетрясения, объяснил эксперт.

Израиль сейчас бомбит сектор Газа БЕТАБами. Многие говорят, что без разбора бомбят, что не разбомбят тоннели ХАМАС. Нет, ЦАХАЛ достаточно избирательно работает по ходам, выходам, если есть разведданные. Бетонобойными бомбами или ракетами, они детонируют на глубине — у них пробивная сила большая, плюс взрывная волна, получается двойной эффект, возникает эффект небольшого землетрясения, — объяснил Попов.

Боеприпасы подобного типа могут весить от 250 килограмм до 1,5 тонны. По словам эксперта, вряд ли Израиль использует снаряды максимальных размеров.

Вряд ли они на 1500 кг поднимают, это одна бомба на один самолет типа F-15, а так, они берут по две-три бомбы, покрывая большую площадь, «продырявливают» сразу несколько ходов, надолго выводя из строя подземные коммуникации, — уточнил генерал-майор.

После атаки БЕТАБами применяются осколочно-фугасные и фугасные бомбы, чтобы сравнять постройки с землей, добавил авиатор. ХАМАС при этом имеют большое преимущество. Они строили тоннели на протяжении пяти-семи лет, поэтому «вытравить» их оказалось не так просто. Израиль это понимает и знает, как с этим бороться, заключил летчик.

А потом бьют только ОФАБами, ФАБами — осколочно-фугасными, фугасными, чтобы сравнять постройки с землей. «Ковыряют» укрытия очень сильно, если израильтяне знают, где входы и выходы тоннелей, если разведка успевает, они отстали сильно, потому и проморгали, — объяснил Попов.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС будет долгой и трудной. По его словам, Израиль намерен продолжать ее до полной победы.