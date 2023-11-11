Авиатор назвал вероятные цели атаки дронов ВСУ в Подмосковье и Смоленске Герой России Липовой: ВСУ могли стремиться поразить дронами российские нефтебазы

Фото: МО Украины

ВСУ могли стремиться поразить дронами российские нефтебазы в Подмосковье и Смоленске, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, атака также могла быть совершена с целью нанести урон военным объектам.

Предположу, что попытки ВСУ атаковать объекты на территории Смоленской и Московской областей объясняются стремлением Киева нанести максимальный материальный ущерб. Не исключаю, что ВСУ искали в обоих регионах нефтебазы, объекты социального значения. По сообщениям Минобороны, атака предпринята ночью, значит, Киев искал стратегические объекты: военные склады, воинские части, энергосистемы и так далее, — сказал он.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник самолетного типа в ночь на 11 ноября. Он заверил, что никто не пострадал.

До этого стало известно, что в Коломне в результате прилета беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Из-за атаки БПЛА в Коломне повреждено одно здание, были выбиты стекла. Пострадавших при этом нет. Утверждалось, что сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте.

Пресс-служба Минобороны России заявила, что ПВО РФ перехватила БПЛА ВСУ над территорией Московской области. В ведомстве отметили, что беспилотник был перехвачен также над Смоленской областью.