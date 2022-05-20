Авиастроителям попросили предоставить отсрочку от армии Сенатор Рябухин: работникам авиастроительной отрасли нужно предоставить отсрочку от армии

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Работникам авиастроительной отрасли нужно предоставить отсрочку от армии, как до этого программистам, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин «Парламентской газете». Сейчас важно привлекать в сферу молодых специалистов, особенно в рабочее звено, отметил он.

Нужно предусмотреть отсрочку от армии для работников отрасли — такую же, как получили айтишники. Такое предложение будет направлено в правительство, — сказал Рябухин.

Он добавил, что за 30 лет Россия потеряла многое от авиационной сверхдержавы СССР и теперь около 64% гражданских самолётов в стране иностранного производства. Сейчас, по словам Рябухина, пришло время полноценного взаимодействия Минтранса и Минпромторга для реализации программы развития авиации, утверждённой президентом до 2030 года.

До этого отсрочку от службы в армии предложили предоставить российским киберспортсменам. Глава Федерации киберспорта России Дмитрий Смит назвал её одной из мер поддержки профессиональных геймеров. Он подчеркнул, что там важную роль играет микромоторика и российские киберспортсмены, у которых она превосходно развита, могут «принести пользу и максимальный эффект Родине».