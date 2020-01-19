https://static.news.ru/photo/200738a6-3a92-11ea-b82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авиакомпания Royal Flight/facebook.com

Вылет самолёта авиакомпании Royal Flight из Томска в Паттайю задерживается почти на 17 часов. Лайнер задерживается в пути из Таиланда в Россию, пояснили в справочной службе аэропорта.

Там уточнили, что воздушное судно, которое должно доставить туристов на таиландский курорт, поздно вылетело с Пхукета. Задержка произошла «по технической причине», передаёт «Интерфакс».

Полёт между Россией и Таиландом длится, как правило, более 10 часов.

По информации онлайн-табло томского аэропорта, рейс до Паттайи должен был вылететь 19 января в 02:50 (18 января в 22:50 мск), сейчас отправление намечено на 19:30 (15:30 мск).

Ранее, как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании Utair экстренно приземлился в Ханты-Мансийске после срабатывания датчика утечки топлива. Лайнер следовал из Екатеринбурга в Сургут.