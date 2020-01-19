Вылет самолёта авиакомпании Royal Flight из Томска в Паттайю задерживается почти на 17 часов. Лайнер задерживается в пути из Таиланда в Россию, пояснили в справочной службе аэропорта.
Там уточнили, что воздушное судно, которое должно доставить туристов на таиландский курорт, поздно вылетело с Пхукета. Задержка произошла «по технической причине»,
Полёт между Россией и Таиландом длится, как правило, более 10 часов.
По информации онлайн-табло томского аэропорта, рейс до Паттайи должен был вылететь 19 января в 02:50 (18 января в 22:50 мск), сейчас отправление намечено на 19:30 (15:30 мск).
Ранее, как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании Utair экстренно приземлился в Ханты-Мансийске после срабатывания датчика утечки топлива. Лайнер следовал из Екатеринбурга в Сургут.
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