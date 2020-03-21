https://static.news.ru/photo/055dbee0-6b97-11ea-8a3e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Компания S7 эвакуировала из Черногории 179 российских туристов. Об этом сообщили в посольстве РФ в Черногории.
Из аэропорта Подгорицы в Москву вылетел самолёт авиакомпании S7. На борту лайнера домой возвращаются 179 граждан РФ, — сообщил ТАСС представитель дипмиссии.
Как писал NEWS.ru, авиакомпания «Победа» 20 марта вернула всех пассажиров, ранее застрявших в черногорском Тивате. Часть пассажиров «Победы» вернулись в Россию рейсами «Аэрофлота».
Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в Черногории оставались 1800 российских туристов. Сначала Подгорица отказывалась выдать Москве разрешение на их эвакуацию, пока та не согласится вывезти 50 черногорцев из России этими же самолётами. РФ в итоге согласилась пойти на условия балканской страны и 18 марта получила принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения граждан РФ самолётами отечественных авиакомпаний.