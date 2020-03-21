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Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн считает, что пандемия коронавируса в России может пойти на спад уже в мае и совсем прекратиться летом.

Раз Китай сумел подавить у себя эпидемию и на это у них ушло примерно два месяца, то что-то в этом же роде будет у нас. Около двух месяцев. К лету,...