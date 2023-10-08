Авиакомпания Red Wings перенесла рейсы в Тель-Авив на 9 октября Авиакомпания Red Wings перенесла рейсы из Сочи в Тель-Авив с 8 на 9 октября

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Авиакомпания Red Wings приняла решение о переносе с 8 на 9 октября рейсов из Сочи в Тель-Авив и обратно, сообщил представитель авиаперевозчика ТАСС. При этом транзитные рейсы были отменены.

В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле, влекущей за собой прямые риски безопасности пассажиров, авиакомпанией Red Wings принято решение о переносе на более позднее время/ отмене ряда рейсов в аэропорт Тель-Авива — сообщил представитель компании.

По его словам, переносятся на 9 октября следующие рейсы: WZ4311 (Сочи — Тель-Авив) — расчетное время вылета по местному времени — 12:00 (совпадает с московским). WZ4312 (Тель-Авив — Сочи) — расчетное время вылета по местному времени — 15:40.

Отменены транзитные рейсы WZ245 Домодедово — Махачкала, WZ4727 Махачкала — Тель-Авив, WZ4728 Тель-Авив — Махачкала, WZ246 Махачкала — Домодедово, добавил представитель Red Wings. Пассажирам будет предоставлена возможность возврата билетов или замены рейса на более позднюю дату.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в направлении Израиля. Решение было принято в связи с нестабильной военно-политической обстановкой на Ближнем Востоке. Авиакомпании при этом получили указания о соблюдении федеральных правил авиации, предоставлении полного набора услуг для задержанных рейсов, а также об облегчении процедуры возврата и обмена билетов без наложения штрафных санкций.