Авиакомпании предупредили о пиковой загрузке аэропортов юга России

https://static.news.ru/photo/99cf24da-a72b-11eb-92ab-96000091f725_660.jpg Фото: southairports/facebook.com

Аэропорты российского юга, обслуживающие черноморские курорты, в майские праздники и летом могут впервые оказаться полностью загруженными. О таком прогнозе холдинга «Аэродинамика», ответственного за воздушные гавани Краснодара, Сочи и Анапы, сообщает РБК.

Высокая нагрузка, пояснили там, связана с наплывом пассажиров из-за закрытия зарубежных направлений. Один только сочинский аэропорт, по прогнозам, как минимум в июне-сентябре будет работать из расчёта 100% нагрузки.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса авиаперевозки за пределы России упали на 76%, до 13 млн человек. В 2021 году они продолжат сокращаться, до 9 млн человек, считают в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Сейчас россиянам можно посещать 29 стран, но по меньшей мере на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня — приостановлены практически полёты в Турцию. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать путёвки туда даже после 1 июня. На фоне таких ограничений авиакомпании решили увеличить число рейсов на черноморское побережье России.

Издание отмечает, что у туристов почти не осталось бюджетных альтернатив российскому побережью Чёрного моря из-за практически полного запрета на полеты в Турцию и ограничений на путешествия в другие страны на фоне пандемии коронавируса. 23 апреля, президенты России и Египта договорились о возобновлении полетов на египетские курорты, но вопрос о начале и количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решён только во второй половине мая.