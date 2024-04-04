Авиаэксперт рассказал, зачем в России начали делать Ил-114-300 Эксперт Гусаров: Ил-114-300 дешев в производстве и работает на плохих аэродромах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начали разрабатывать самолет Ил-114-300, так как стране требуется воздушное судно, которое бы соответствовало уникальным условиям эксплуатации, продиктованным российским климатом и большими расстояниями между регионами, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли, главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. Он подчеркнул, что разрабатываемая модель будет недорогой в производстве и ее получится эксплуатировать на аэродромах даже с плохим покрытием.

Уже лет 10 назад стало ясно, что нам нужен свой региональный самолет. Сначала полагали, что можно найти западную технику. Но оказалось, что при всем богатстве выбора самолеты западного производства не подходят к нашим условиям эксплуатации. И пришло понимание, что для нашего климата, для наших просторов, для наших условий эксплуатации никто самолеты в мире не делает, — заявил Гусаров.

Он отметил, что такой самолет должен быть недорогим, а следовательно, полеты на нем будут доступны для населения. Кроме того, модель должна с легкостью преодолевать большие расстояния, работать в условиях экстремальных морозов. В конструкции самолета не должно быть сложных элементов, которые бы существенно усложнили его ремонт, подчеркнул специалист.

И еще один момент — это приземление на грунтовые аэродромы. Это тоже серьезная проблема, потому что на Западе с этим голову никто обычно не ломает. Потому что там практически нет регионов, где бы нельзя было бы построить твердую взлетно-посадочную полосу, — заявил эксперт.

Гусаров пояснил, что значительная часть России имеет проблемы с бетоном. В частности, в Якутии вечная мерзлота. По его словам, все это — жесткие требования для современных самолетов, поэтому в стране стали разрабатывать собственную технику.

Ранее входящая в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация возобновила летные испытания 68-местного самолета Ил-114, являющегося преемником легендарного Ан-24. Там отметили, что в рамках программы второй опытный самолет совершил первый взлет с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ имени П. А. Воронина. В общей сложности полет продлился 40 минут.