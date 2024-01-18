Авиаэксперт рассказал, какие самолеты будут самыми интересными на МАКС-2024 Авиаэксперт Гусаров: импортозамещенные MC-21 и SJ-100 представят на МАКС-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МС-21

Импортозамещенные версии российских самолетов MC-21 и SJ-100 будут представлять основной интерес на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2024, заявил NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли Роман Гусаров. По его словам, также на площадке будут представлены новые модели небольших отечественных воздушных судов.

МС-21 показывали уже давно. Но именно в 2024 году МС-21 должен пойти в серийное производство. Причем речь идет о версии MC-21-310, которая имеет отечественные двигатели (ранее была версия МС-21-300 с импортными моторами). И пусть все контракты на МС-21 уже расписаны до 2030 года, но иностранные партнеры с огромным интересом смотрят на этот самолет. Также интерес будет представлять наш Superjet 100, ведь мы должны представить полностью импортозамещенный самолет, и специалистам будет интересно посмотреть на эту машину, — сообщил Гусаров.

Эксперт отметил, что лично видел, какой огромный интерес вызвал самолет МС-21 на авиасалоне в Дубае. Кроме того, на МАКС-2024 представят малую авиацию, вроде ЛМС-901 «Байкал».

Плюс мы ждем другие модели. Например, небольшой самолет ЛМС-901 «Байкал», который создавался на замену легендарному Ан-2. Интересен двухмоторный пассажирский ТВРС-44 «Ладога» и турбовинтовой Ил-114-300. Все эти самолеты очень ждут в регионах, — рассказал он.

Новый SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет в конце августа 2023 года в Комсомольске-на-Амуре, сообщали в Минпромторге. Самолет находился в воздухе 54 минуты на высоте до 3000 метров и разгонялся до 343 км/ч.

СМИ сообщали, что авиасалон МАКС в 2024 году может состояться 23–28 июля. Смотр техники планируют провести в подмосковном Жуковском.