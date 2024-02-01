Авиаэксперт рассказал, как создать в России недорогое аэротакси Авиаэксперт Детенышев: упрощение правил сделает аэротакси более доступными

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Излишние административные требования в сфере пассажирских перевозок легкомоторными самолетами необходимо упростить, рассказал в беседе с KP.RU председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. По его словам, такая мера сделает услуги аэротакси более доступными для россиян.

Средняя стоимость летного часа у нас сейчас 25 тысяч рублей, а если убрать избыточные требования, то будет не более 5 тысяч, — пояснил эксперт.

Он рассказал, что депутаты Госдумы совместно с работниками малой авиации разработали законопроект об авиатакси. Документ предусматривает упрощение правил перевозки пассажиров на легкомоторных самолетах с максимальной взлетной массой до 5,7 т и вертолетах до 3,1 т. Специалист рассказал, что, к примеру, для получения разрешения на перевозку пассажиров владелец трех небольших самолетов типа Ан-2 должен проходить те же процедуры, что и «Аэрофлот», имея при этом в штате не только генерального директора, но и шесть директоров по направлениям.

Сложности с легальной регистрацией приводят к уходу пилотов и владельцев «в тень», когда полеты выполняются без разрешения, а летчики не имеют должной подготовки и фальсифицируют документы о повышении квалификации. Это зачастую приводит к тяжелым авариям, подчеркнул Детенышев.

В связи с этим, по его словам, предлагается упростить бюрократические требования для малой авиации, введя понятие авиатакси и оставив только требования к безопасности полетов и квалификации пилотов.

Мы хотим упростить правила эксплуатации — например, отменить в авиатакси досмотр пассажиров, проверку у них документов и так далее. Обычные таксисты этого же не делают. А авиатакси — это же деревенская авиация в основном, — подчеркнул авиаэксперт.

Ранее пилотам рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву аннулировали пилотские свидетельства за подделку документов о прохождении подготовки для управления Falcon 10 в США. Выяснилось, что на самом деле мужчины не проходили подготовку.