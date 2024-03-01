Авиаэксперт раскрыл, почему в РФ принято выпускать «недоделанные» самолеты Эксперт Пантелеев: практика доработки самолетов после выпуска пришла из СССР

Фото: Лев Поликашин/РИА Новости

Сборка реактивных лайнеров «ТУ-154»

Если обратиться к истории отечественного авиастроения, то можно увидеть, что выпускаемые самолеты не дотягивали до заявленных характеристик, и их доработка велась уже после сдачи, рассказал в беседе с NEWS.ru исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, эта практика перекочевала из СССР. В настоящий момент это нельзя воспринимать как что-то положительное, потому что речь идет и о коммерческих перевозках, добавил эксперт.

Если мы обратимся к истории отечественного авиастроения, то даже во времена СССР первые опытные образцы, как правило, существенно не дотягивали до планируемых характеристик <...> Но по мере того, как проводились доработки и модернизация самолетов, характеристики радикально улучшались <...> Эта практика доводки воздушного судна и повышения его характеристик актуальна для отечественной школы авиастроения, — отметил Пантелеев.

По его словам, авиакомпании, которые получают первые самолеты, имеют очень привлекательные условия и серьезные скидки. Кроме того, производитель всегда уплачивает компенсацию, если транспорт не соответствует каким-то характеристикам.

Вместе с тем эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что новый серийный МС-21 получится слишком тяжелым. По его словам, говорить об этом пока рано. До срока сдачи производитель не только успеет произвести сертификацию, но и устранить проблемы.

И я полагаю, что самолеты, которые начнут передавать авиакомпаниям, будут в большей степени соответствовать ранее заявленным характеристикам, — заключил Пантелеев.

Ранее стало известно, что проект выпуска новых российских гражданских самолетов испытывает технические сложности, поэтому сроки были перенесены. Так, поставки МС-21 запланированы на 2025 год, а Superjet 100 и Ил-114-300 — на 2026 год.