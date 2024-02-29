За два года с момента введения санкций против отечественной авиаотрасли в России на запчасти не разобрали ни одного самолета, заявил в разговоре с NEWS.ru главный редактор портала Avia.ru авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, все необходимые запчасти для самолетов поступают в РФ по параллельному импорту.
Запчасти поступают по так называемому параллельному импорту, поскольку официально Boeing и Airbus их в РФ не поставляют. Это стало дороже и дольше, но в принципе ресурсов вполне достаточно, чтобы обеспечить исправность этих самолетов и готовность парка. Дефицита комплектующих на данный момент не возникло, — рассказал собеседник.
Он также уточнил, что почти все лайнеры отечественных авиакомпаний сегодня ремонтируются в пределах страны, поскольку необходимые для этого специалисты и оборудование есть в РФ. В Иран на ремонт отправляют лишь малую часть самолетов, заметил Гусаров.
Ранее заслуженный пилот СССР Олег Смирнов объяснил, что участившиеся в последнее время поломки самолетов в РФ связаны с санкциями. По его мнению, России необходимо наладить производство собственных комплектующих для импортных самолетов, для чего потребуется обучить специалистов.