Авиаэксперт объяснил, чем истребитель Су-75 Checkmate привлек иностранцев Авиаэксперт Гусаров назвал легкость главной особенностью истребителя Checkmate

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-75 Checkmate может быть более привлекательным для иностранцев, чем Су-57, так как он отличается компактностью, заявил NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли и главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. По его словам, иностранные покупатели российских вооружений заинтересованы именно в небольших самолетах.

Гусаров отметил, что для некоторых иностранных держав возможности российского истребителя Су-57 избыточны. Им не нужны сложные и многофункциональные комплексы вооружений, так как чаще всего такие самолеты применяются для борьбы с повстанческими подразделениями. Самолет Су-75 Checkmate же может больше заинтересовать их, так как он более легкий, простой и дешевый.

Это легкий одномоторный самолет, при этом более дешевый по сравнению с Су-57. А еще уже сейчас предполагается, что Су-75 Checkmate будет иметь версии с различными кабинами: может быть одноместный вариант, а может быть и двухместный. Кроме того, он делается на высочайшем технологическом уровне с большим заделом на будущее, — подытожил эксперт.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов ранее объяснил, зачем истребителю Checkmate двухместная кабина. По его мнению, это нужно для выполнения большего количества боевых задач. Кроме того, такая кабина позволит использовать самолет для обучения пилотов, считает эксперт.