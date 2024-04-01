ВС России подошли к Часову Яру: новости СВО на вечер 1 апреля

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что ВС России разбили автомобильный мост в Гуляйполе Запорожской области, который представлял ценность для украинских войск. Согласно его сведениям, военнослужащие 11-й армии ВВС и ПВО и операторов БПЛА группировки «Восток» поразили объект авиаударом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как уточнил канал, российские войска выводят из строя мосты в зоне проведения боевых действий, чтобы затруднить для противника поставки боеприпасов, а также усложнить проведение ротаций ВСУ. По данным канала, в результате авиаудара один из пролетов моста в Гуляйполе обрушился в воду.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта к утру 1 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Иностранные наемники попали под массированный обстрел ВС России

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в районе города Харькова, заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве также заявили об обстреле солдат и военной техники ВСУ в 138 районах.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Под них попали также радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 украинских войск.

Фото: МО Украины

Еще один Abrams под Авдеевкой превратили в рухлядь

Российские военные на Авдеевском направлении уничтожили еще один танк M1 Abrams американского производства, состоящий на вооружении ВСУ. Украинские военные потеряли порядка 295 человек личного состава в боях на этом участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.

Бои также велись близ населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное в ДНР. В результате боестолкновений украинские формирования отступили назад, таким образом ВС России взяли под контроль эти области.

ВСУ дважды пошли в контратаки в районе Ленинского и Шумов, наступления украинских бригад вовремя отследили и помешали им выполнить поставленные задачи. Вместе с тем ВСУ лишились пяти бронированных машин и пяти автомобилей. Благодаря контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы Д-30, РСЗО «Град», САУ «Гвоздика» и орудие М119.

Специалисты российского ЦКБР обследовали трофейный украинский дрон «Баба-яга», что помогло им определить координаты места его сборки и цепочку поставок комплектующих к этому аппарату. Логистику поставок, сборки и координаты тестовых полетов «Бабы-яги» удалось узнать при помощи навигационного компьютера и полетного контроллера.

Фото: МО РФ Дрон «Баба-яга»

Наступление ВС РФ вынуждает украинские войска отступать

Продвижение ВС России вынуждает Вооруженные силы Украины сильнее отступать, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. По его словам, армия России постепенно вытесняет украинских солдат и формирует новую линию фронта. Лейтон отметил, что самая сложная ситуация для ВСУ сложилась в районе Авдеевки и Харькова. Офицер убежден, что ВСУ придется занять новые позиции, отступив перед российскими бойцами.

Расстояние между российскими позициями и городом Часов Яр на Артемовском направлении в ДНР составляет 650 метров, утверждает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, одна из дивизий ВДВ продолжает наступление, занимает опорные пункты противника, приближаясь к городу. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Украина использует спутники США для организации диверсий

Украина активно использует спутниковые данные разведки, предоставляемые США, при подготовке нападений диверсионно-разведывательных групп и обстрелов российских территорий, сообщили в Службе внешней разведки России. По информации ведомства, теракт в «Крокус Сити Холле» является прямым «родственником» ракетных обстрелов украинскими ДРГ.

ВСУ лишились шести элитных подразделений

Майор ВС РФ Игорь Юргин вместе с сослуживцами разбил шесть элитных подразделений ВСУ с командирами. За это офицер получил медаль «Золотая звезда» из рук министра обороны страны Сергея Шойгу. Как рассказал сам военнослужащий, задача выполнялась беспрекословно, а бойцы действовали уверенно.

Фото: МО РФ Майор ВС РФ Игорь Юргин

В Харькове разрушена почти вся энергоинфраструктура

Практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова была разрушена, сообщил глава города Игорь Терехов. Мэр признал, что восстановить ее в короткие сроки не представляется возможным. Это крайне тяжелая ситуация для энергетической отрасли, отметил он.

Глава Харькова добавил, что в городе разрушены «все трансформаторные подстанции». По его словам, во время блэкаута местные жители активно посещают пункты обогрева и школы. Там они могут получить бесплатное питание.

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