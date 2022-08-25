Авиационный аналитик назвал сроки службы «кукурузников» Аналитик Пантелеев: Ан-2 не имеет ограничений по сроку службы

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Ан-2 не имеет ограничений по сроку службы, как и американский двигатель ТВС-2МС, поэтому отказ Минпромторга от реверс-инжиниринга не создаст существенных трудностей для российской малой авиации, сообщил «360» аналитик компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, их ресурс условно бесконечен, то есть ремонтировать их можно неограниченное количество раз. В настоящее время в коммерческой эксплуатации задействованы порядка 40–50 Ан-2.

Специфика самолета Ан-2 такова, что он фактически не имеет ограничений по сроку службы. То есть те ремонтные технологии, которые сейчас используются, <...> позволяют благополучно проводить даже для видавших виды самолетов Ан-2 капитально-восстановительный ремонт, после которого на протяжении длительного времени восстановленный самолет может продолжать полет, — заявил эксперт.

То же относится и к двигателю ТВС-2МС, однако аналитик отмечает, что срок службы в таком случае определяется экономической целесообразностью, ведь с каждым ремонтом стоимость восстановительных работ увеличивается.

Пантелеев утверждает, что на мировом рынке, в первую очередь в странах, не поддерживающих антироссийские санкции, есть тысячи двигателей ТВС-2МС и Россия сможет их приобретать для ремонта самолетов Ан-2.

Минпромторг ранее отложил вопрос финансирования замены американского двигателя ТВС-2МС и винта на нём на российский аналог до момента сертификации. В ведомстве считают, что заявку «Русавиапрома» на 9 млрд рублей стоит рассматривать только после окончания сертификационных работ. Сами работы по реверс-инжинирингу могут занять «от трёх до пяти лет при условии активной работы и наличия необходимых ресурсов и финансирования», уточнили в министерстве.