ВС России авиабомбами прогнали ВСУ с позиций: новости СВО на вечер 26 марта

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины теряют позиции на фронте из-за планирующих авиабомб, которые применяют российские силы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, от такого оружия невозможно спрятаться, и украинские военные не в силах ему противостоять.

Он добавил, что Украина получает «раздраженные комментарии» из Германии в ответ на упоминания о просьбах передать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus. Министр признался, что устал отвечать на вопросы журналистов о поставках снарядов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 26 марта, читайте в материале NEWS.ru.

По центру принятия решений СБУ ударили ракетой

Российские войска за прошлые сутки нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине и объектам СБУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, все цели были достигнуты.

Telegram-канал «Херсонский вестник» опубликовал снимки, предположительно, с уничтоженным штабом гражданской обороны Украины в Киеве. По данным канала, он располагался на улице Михаила Бойчука, что подтверждалось скриншотом картографического сервиса.

Российские войска высокоточным корректирующим боеприпасом «Краснополь» также уничтожили натовскую гаубицу FH-70 Вооруженных сил Украины, которая вела огонь по российским позициям с окраины города Северска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Гаубица была уничтожена вместе с расчетом и боекомплектом с первого же выстрела.

Фото: МО РФ

Военные ВС РФ сбили за сутки более сотни дронов в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 131 украинский беспилотник и сбили две ракеты С-200 и 15 снарядов Vampire и HIMARS, сообщается в свежей сводке Минобороны. Артиллерия и авиация поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

Бойцы ВС России отразили две контратаки противника на Южно-Донецком направлении, ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

ВС России улучшили позиции на ряде направлений

Подразделения Западной группировки войск на Купянском направлении нанесли удары по подразделениям украинских войск и улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли 20 бойцов и два автомобиля.

Российские войска на Донецком направлении, где суточные потери ВСУ составили свыше 425 военных, заняли более выгодные рубежи. Кроме того, украинские военные лишись двух бронеавтомобилей.

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли порядка 280 военнослужащих. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи в ДНР. Бойцы ВС РФ также продвинулись на этом направлении.

Фото: МО РФ

В Совфеде призвали устранить власть на Украине после теракта в «Крокусе»

Власть на Украине необходимо устранить после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл», считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, правительство республики готово идти на любые преступления, в том числе на те, которые отвергаются мировым сообществом.

«Нам надо одерживать победу в СВО, выполнять ее задачи. Надо устранять эту верхушку от власти на Украине, которая по своей сути готова на любые преступления, даже те, которые отвергаются мировым сообществом, чтобы удержаться у власти, получать деньги от Запада и ими распоряжаться. Они — террористы по отношению к своим гражданам. Если посмотреть, как на Украине осуществляют мобилизацию, так могут только террористы», — сказал Цеков.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен, что Украина попытается организовать новые террористические акты на территории России. По мнению парламентария, Киев хочет признаться в причастности к трагедии в «Крокус Сити Холле», но не может, поскольку рискует лишиться поддержки Запада.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Рогов пообещал восстановить Днепровскую ГЭС

Россия восстановит поврежденную Днепровскую гидроэлектростанцию после того, как к ней перейдет контроль над городом Запорожье, заверил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По словам Рогова, для восстановления станции у России есть необходимые технологии, проектные решения и специалисты.

«Украинской стороне не стоит переживать. Днепрогэс обязательно будет восстановлена. И восстановлена именно Россией после освобождения города Запорожья от оккупации нацистами. Для восстановления у России есть все необходимые технологии, проектные решения и специалисты», — высказался Рогов.

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