Авиабомбы ФАБ с УМПК: как простое решение позволило создать страшное оружие

Фото: МО РФ

Одной из самых больших проблем для ВСУ стали российские авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). С началом массового использования авиабомб с УМПК российская армия добилась существенных успехов, применяя это высокоточное и недорогое оружие практически по всем видам целей.

Как в Афганистане уже не получился

В самом начале СВО стало ясно, что традиционная бомбардировка позиций противника свободнопадающими бомбами является не только малоэффективной в силу невысокой точности, но и крайне рискованной, так как самолеты вынуждены заходить в зону действия вражеской ПВО. Это в Афганистане или Сирии можно было без особых проблем сбрасывать «чугуний» на головы врагов.

Но на Украине от свободнопадающих бомб очень быстро было решено отказаться. По причине того, что российским ВКС противостояли не вооруженные формирования со «стингерами» и «зенитками», а полноценная ПВО, оснащенная как современным западным оружием, так и советскими комплексами С-300.

Однако это не означало, что тысячам лежавшим на складах фугасным авиабомбам (ФАБ) больше не нашлось бы применения. Благодаря разработанному в России в середине нулевых годов универсальному модулю планирования и коррекции старым авиабомбам подарили новую жизнь.

И после того как в РФ началось массовое производство УМПК, соответственно, началось такое же массовое применение доработанных ФАБ в зоне СВО. Что стало крайне неприятным «подарком» для ВСУ, фронтовая ПВО которых теперь не могла «достать» российские самолеты, практически безнаказанно бомбившие противника с большой высоты и дальности.

Фото: МО РФ ФАБ-500

Дешево, и точно

Первыми превращать свободнопадающие авиабомбы в управляемые придумали американцы в конце 90-х годов. Концерн Boeing разработал комплект под названием JDAM, который устанавливался на хвостовую часть американских авиабомб и благодаря коррекции по GPS превращал их в высокоточное оружие. Правда, бомбы так и оставались свободнопадающими. Вскоре появился более продвинутый комплект JDAM-ER, благодаря которому бомбы стали планировать, а дальность их полета возросла до 75 километров.

То есть путем недорогой и несложной доработки тысячи старых бомб можно превратить в высокоточные и дальнобойные, способные решать практически все те же задачи, что и ракеты класса «воздух — земля», и даже тактические ракеты. При этом затраты будут в разы меньше, ведь одна бомба с модулем JDAM стоит около $50 тыс., в то время как ракета «воздух — земля» может стоить в 10–15 раз больше. Про тактические и говорить нечего.

ФАБ-3000 уничтожит все

В России опыты с бомбами, оснащенными УМПК, проводились и до начала СВО, но весной 2023 года производство модулей для ФАБ-500 и ФАБ-1500 началось массово. А в текущем году было решено возобновить производство и ФАБ-3000, которые также будут оснащаться УМПК. Стоит отметить, что данный боеприпас применяется исключительно против хорошо защищенных целей, то есть будет использоваться против так называемых опорников и прочих долговременных оборонительных сооружений. Как существующих, так и строящихся.

И надо признать, что шансов уцелеть у этих сооружений будет немного. При взрыве ФАБ-3000, которая имеет три тонны взрывчатого вещества, образуется воронка диаметром 30 метров и глубиной до 15 метров, так что любой, даже очень хорошо защищенный объект вряд ли выдержит попадание такого боеприпаса.

Впрочем, и «знакомство» с ФАБ-1500 не сулит ничего хорошего. Неслучайно французское издание Le Monde назвало российские авиабомбы с УМПК оружием, способным переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения в пользу России.

Фото: МО РФ ФАБ-1500

Отчасти французские журналисты правы, но не совсем. Если российские ФАБ и переломят ситуацию, то исключительно во взаимодействии с другими видами оружия. Как известно, ни один вид вооружения, кроме атомного, не способен в одиночку решить исход конфликта. Если говорить о бомбардировках, то и в годы Второй мировой войны англо-американская бомбардировочная авиация совершала массированные налеты на Германию, стараясь «вбомбить» Третий рейх в каменный век.

Но немцы капитулировали только после того, как их волю к сопротивлению сломили советские танки и пехота, взявшие Берлин.

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