Авдеевка, Запорожье, Бахмут: куда, как и где наступают ВС РФ в зоне СВО

Фото: МО РФ

ВС РФ продолжают наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут российские военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Авдеевки, Часова Яра, Херсона, Крынок, Купянска, Харькова, Донецка, Луганска, Работино, Угледара, какие сегодня последние новости с разных направлений спецоперации, где были удары по ВСУ на Украине 18 февраля?

Сводка от WarGonzo

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали ВСУ на левом берегу Днепра в Крынках. ЛБС не изменилась. Под ударами украинские позиции в Ромашково, Херсоне, Тягинке и Львово. Российские — в Казачьих Лагерях и Корсунке. На Запорожском направлении ВС РФ после артобстрелов вели наступательные действия к западу от села Работино. Есть продвижение. Под ударами ВСУ в Пятихатках, Малой Токмачке и Чаровном. ВС РФ — в Копанях, Новопрокоповке и Вербовом. На Донецком фронте российские войска штурмуют Новомихайловку. Бои в самом поселке. При поддержке артиллерии ВС РФ атаковали в районе Георгиевки. ВСУ удерживают позиции. Попытка прорвать украинскую оборону у Невельского и Первомайского. На Бахмутском направлении ВС РФ атаковали у Андреевки, Ивановского и в районе Богдановки. ЛБС существенно не изменилась. На Луганском направлении российские войска вели наступательные действия у Белогоровки, Торского, Ямполевки и Тернов. Под обстрелами ВСУ в Петропавловке и Синьковке», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«Бегство ВСУ из Авдеевки стало завершением наступательной операции армии России, начавшейся в октябре 2023 года. В затянувшихся тяжелейших боях наши войска вырвали у противника мощные укрепрайоны, в плен взято множество солдат противника. Враг пытается выстроить линию обороны западнее: Семеновка — Орловка — Тоненькое. При этом ПВО противника остается на прежних рубежах, что создает риски для наших военлетов: работает NASAMS, ВСУ оказывают противодействие нашим носителям ФАБ с УМПК. Остаются также вопросы и к работе наших систем ПВО, после которой враг записывает на свой счет наши боевые самолеты. Тем не менее Авдеевка стала крупным успехом наших войск и деморализующим фактором для Киева. На Запорожском фронте наши войска перешли в наступление на участке Работино — Вербовое, взяты важные опорные пункты у Работино, идут тяжелые бои. Резервы ВС России еще не введены в бой», — отметил источник.

Авторы канала подчеркнули, что ВСУ не перестают наносить удары по российским прифронтовым регионам.

«Все чаще используют дроны для поражения гражданских объектов и убийства мирных жителей. Очередная трагедия, обстрел Белгорода из РСЗО ВСУ, показывает необходимость насыщения войск системами контрбатарейной борьбы и того самого „отодвигания“ линии фронта дальше на Запад. БПЛА самолетного типа противника также представляют реальную угрозу для военной безопасности нашей страны. Большая часть сбивается нашими зенитчиками, но такие факты, как удар по нефтебазе в Курском районе, продолжают происходить. Наши войска крепко бьют по объектам противника в тылах комбинированными ударами: единовременно применяется ракетное вооружение разных типов и БПЛА „Герань“. На этой неделе резонансным стал удар по полигону ВСУ Селидово, где поражено до 1,5 тыс. человек личного состава противника, которые готовились к заходу в Авдеевку. В предстоящем периоде ВС России будут развивать успех на Авдеевском направлении, стараясь вклиниться в оборону ВСУ, а также наращивать давление на Запорожском фронте. Киев прогнозируемо будет использовать провалы на фронте для выпрашивания новых партий оружия и ужесточения драконовских мер по мобилизации населения», — добавили «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Донецкое направление: Авдеевка перешла полностью под контроль наших войск, также ВС РФ удалось выйти на границы Ласточкино. Продолжается зачистка микрорайона Химик. Артемовское направление: ВС РФ продолжают давить врага в районе Красного и Богдановки. В направлении Андреевки наши войска перешли в атаку. Запорожское направление: ВС РФ мощно давят врага у Работино. ВКС РФ регулярно используют „Солнцепек“ для уничтожения противника, противник потерял ряд опорных пунктов по всем участкам Запорожского фронта. ВСУ пытаются остановить наступление, но наши парни настроены серьезно», — отметил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Рыбаря»

«Вчера главным событием дня стало освобождение Авдеевки: ВС РФ установили контроль над ключевыми объектами в городе, а также как минимум над частью коксохимического завода. Хотя в населенном пункте пока продолжается зачистка, уже можно говорить о завершении битвы за город, которая с переменной интенсивностью шла с 2014 года. На Запорожском направлении российские войска перешли в наступление западнее Работино. Поступают сообщения об активизации боев и массированном обстреле украинских позиций на всем рубеже от Каменского до Гуляйполя. По предварительной информации, ВС РФ сумели продвинуться на западных окраинах Работино. Также российские войска нанесли удары по объектам в нескольких регионах т. н. Украины, в том числе в Запорожье, Славянске и Краматорске. В свою очередь украинские формирования пытались осуществить массированный налет беспилотниками на прифронтовые и тыловые регионы России», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Военкоров Русской Весны»

«Основное из выводов американского Института изучения войны: российские войска подтвердили наступление в западной части Запорожской области на фоне участившихся заявлений России о том, что армия России возобновила наступательные операции на этом участке фронта. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 17 февраля, показывает, что российские войска отбили позицию к югу от Работино. Армия России продвинулась в районе Артемовска (Бахмута). Видеозапись с геолокацией, опубликованная 17 февраля, показывает, что ВС РФ пробились с боями к юго-востоку от Богдановки (к северо-западу от Бахмута). 17 февраля продолжались позиционные бои к западу от Донецка в районе Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки. Подразделения 155-й бригады морской пехоты России (Тихоокеанский флот) продолжают действовать в районе Новомихайловки, а подразделения 11-й армии ВВС и противовоздушной обороны (ВКС России и Восточный военный округ), как сообщается, действуют в районе Водяного (к юго-западу от Донецка и недалеко от Угледара)», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по ВСУ на Украине 18 февраля 2024 года

В Полтавской области ночью прогремели взрывы, писали украинские СМИ. Сообщалось о налете групп ударных беспилотников. Местные власти утром заявили о повреждении инфраструктурного объекта.

Украинские СМИ также ночью писали о взрыве в Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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