Авдеевка, Работино, Часов Яр: последние новости с фронтов СВО 1 марта

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российская армия продолжает наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Клещеевки, Часова Яра, Авдеевки, Бердычей, Херсона, Крынок, Донецка, Луганска, Угледара, какие известны последние новости с разных направлений спецоперации сегодня, 1 марта, где были удары по ВСУ на Украине?

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении продолжается уничтожение ВСУ в Крынках и у Антоновского моста на „дачах“. Артиллерия, авиация, дроны работают по вражескому берегу. Активность врага несколько снижена после его неудачной попытки высадить десант из нескольких лодок на Тендровскую косу. На Запорожском фронте основные усилия сосредоточены вокруг Работино, противник, по сообщениям с мест, находится в центре села. Система окопов ВСУ тянется через весь населенный пункт с севера на юг. Работают наши РСЗО, штурмовики ведут тяжелые бои. Севернее Марьинки идут бои в Красногоровке, враг пытается применять танки, но они уничтожаются нашими войсками. ВС России действуют на южной окраине населенного пункта. Западнее Авдеевки — бои в Бердычах и Тоненьком. Южнее ВС России атакуют на подступах к Невельскому. Армия России старается не терять темпы наступления, но местность плотно заминирована, а оборона противника насыщена FPV-дронами. На направлении на Часов Яр наши войска продвигаются в Ивановском (Красном). Вчера Киевская городская военная администрация „успокоила“ граждан Украины, сообщив, что вокруг города возведено несколько рубежей обороны протяженностью 1000 км, включая противовоздушные и противотанковые линии обороны», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от WarGonzo

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ стремятся зачистить левобережье Днепра в районе Крынок. Под ударами украинские позиции в областном центре, Антоновке, Понятовке, Львове и Бериславе. Российские — в Алешках, Пойме и Казачьих Лагерях. На Угледарском участке ВС РФ атаковали в районе Урожайного. Без продвижения. Встречные бои у Новодонецкого. Российские средства дальнего поражения работали по ВСУ в Новодаровке, Старомайорском, Благодатном и Угледаре. Украинские — по ВС РФ в Приютном и Заветном Желании. На Донецком фронте российские войска после артобстрелов вели штурмовые действия на восточных и северо-восточных окраинах Новомихайловки, у Георгиевки и на южных подступах к городу Красногоровка. У Невельского атака ВС РФ привела к расширению зоны контроля. ВС РФ после артобстрелов также пытались продвинуться в районе Первомайского. ВСУ оставили Тоненькое. ВС РФ установили контроль над оперативно важной Орловкой. Жесткие встречные бои в районе Бердычей. Под ударами украинские войска в Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом юго-западнее Бахмута), подконтрольной ВСУ Новобахмутовке (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ) и Новокалинове. Российские — в Марьинке и Авдеевке. На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили штурмовые действия на высотах северо-западнее Клещеевки и в Ивановском. ЛБС существенно не изменилась. Под ударами ВСУ в Андреевке, Часовом Яре, Григоровке и Раздоловке. ВС РФ — в Бахмуте и Ягодном», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Рыбаря»

«Практически на всех фронтах СВО возникло некое затишье в сравнении с минувшим днем. Основные события происходят к западу от Авдеевки, где продолжаются бои в Бердычах и Тоненьком, и в Красногоровке. Поступает также противоречивая информация о взятии Ивановского, но действительности она, судя по полному отсутствию подтверждений и характеру окружающей местности, не соответствует. На остальных направлениях идут позиционные бои местного значения, без масштабных попыток атак. Массированных ударов по территории т. н. Украины в течение дня не наносилось, однако противник усиленно готовится к ним. В окрестностях Днепропетровска отмечены мобильные группы ЗРК FrankenSAM. Кроме того, в Сети появились кадры поражения ЗРК С-300 в районе Русина Яра, что свидетельствует о растущих возможностях ВС РФ по поражению целей в глубине обороны противника», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Донецкое направление: наша армия берет в клещи н. п. Семеновка, противник собирается бежать. У Первомайского и Георгиевки продолжаются ожесточенные бои. По Новомихайловке враг не намерен сдавать н. п. и направляет резервы малыми группами. Красногоровка — ВС РФ закрепляются на южных окраинах и атакуют врага. Враг использует большое количество FPV-дронов. Артемовское направление: ВС РФ удалось выбить ВСУ из большей части Ивановского (Красного). Продолжаются бои за высоты у Клещеевки. Запорожское направление: южная часть Работино, за время оккупации населенного пункта противник создал целую сеть лабиринтов, которые проходят до северных окраин н. п. К северо-западу от Вербового продолжаются бои. На Времевском выступе ВС РФ атакуют к северу от н. п. Приютное», — рассказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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