Авдеевка, Крынки, Часов Яр, удары по ВСУ на Украине: новости с фронтов СВО

Фото: Александр Река/ТАСС

Работа ТОС-1А «Солнцепек» в зоне СВО

Российская армия продолжает наступать на некоторых направлениях СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Часов Яра, Клещеевки, Авдеевки, Марьинки, Крынок, Днепра, Луганска, Донецка, Херсона, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости с фронтов спецоперации приходили сегодня, 24 февраля?

Сводка от WarGonzo

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ продолжают действия по зачистке украинских позиций в Крынках. ВСУ упорно сопротивляются. На Донецком фронте ВС РФ продолжили штурм Новомихайловки с юга и востока. Без продвижения. ВСУ контратаковали в Победе. Частично успешно. Российские подразделения удерживают село, но на очень узком по фронту участке, что может создать проблемы. Правда, севернее ВС РФ несколько продвинулись к Георгиевке. Но это не решает вопрос закрепления в Победе. А вот с запада от Авдеевки российские штурмовые подразделения после артобстрелов закрепились в Северном. Позиции ВСУ в Ласточкине теперь под атаками с севера и востока. По украинским позициям в самом селе мощно работают средства дальнего поражения ВС РФ. Российские войска продвинулись к Орловке и взяли Степное (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). Под ударами украинские позиции в Красногоровке, Нетайлове, Тоненьком, Орловке, Семёновке и Бердычах. Артиллерия ВСУ работала по российским позициям в Марьинке, Донецке и селе Красногоровке», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что на Бахмутском направлении ВС РФ атаковали на высотах северо-западнее Клещеевки.

«Без успеха. А севернее они вошли в Ивановское. В Богдановке — жесткие встречные бои. На Луганском направлении ВС РФ вели наступательные действия к западу от Дибровы, в районе Торского, Ямполевки, Тернов и Синьковки. ЛБС существенно не изменилась», — добавил WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Сводка от «Рыбаря»

«Российские войска нанесли комбинированные удары по объектам противника в тыловых регионах т. н. Украины. Несколько беспилотников поразили Одесскую фабрику нетканых материалов, где располагалась база обслуживания безэкипажных катеров. В Днепропетровской области под удар попали предприятия Украинского ВПК. В результате прилета и последующей детонации на территории завода «Днепртяжмаш» возникло возгорание. Еще одной целью налета стал Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова. Кроме того, беспилотники-камикадзе атаковали промзону на берегу Днепра. В результате прямого попадания уничтожен один из резервуаров горючего на нефтебазе. Еще одна цель была поражена на временно оккупированной части ДНР. Поражен пункт временной дислокации противника на территории шахты «Капитальная», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что ВС РФ продолжают наступать на некоторых направлениях СВО.

«В районе Ивановского (Красного) на Бахмутском участке российские войска сумели закрепиться вдоль улиц Восточная и Садовая, а также в Школьном переулке. К западу от Авдеевки российские подразделения продолжают развивать успех. Идут бои в районе Ласточкино и Северного. Появились данные объективного контроля со стороны противника, подтверждающие закрепление ВС РФ на окраинах Петровского. На Донецком направлении при поддержке артиллерии и БЛА российские войска сумели выйти к окраинам Невельского, а также выбить противника из посадок и водохранилища к юго-западу от села. Еще одним местом локального успеха ВС РФ стало Времьевское направление, где на участке к северу от Приютного удалось выбить противника из балок Грушеватая и Куцая. Тактический успех не только позволил улучшить положение на участке, но и вполне укладывается в стратегию по рассредоточению сил противника, чье внимание сейчас частично переключено на стабилизацию фронта под Авдеевкой и сдерживание атак ВС РФ под Работино. В случае развития успеха противник будет вынужден перебросить в Новодаровку подкрепления из населенных пунктов Новополь и Зеленое Поле, где фиксируется ограниченное присутствие личного состава и бронетехники противника. Вместе с тем вполне вероятны новые попытки продвижения ВС РФ на других подобных участках, где длительное время не было активности большей, чем взаимные удары артиллерией и FPV-дронами», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ РСЗО «Торнадо-С»

Сводка от «Военной хроники»

«В чем сложность наступления ВС РФ на Часов Яр? Заход подразделений ВС РФ в н. п. Ивановское (Красное) хоть и дает в перспективе возможность начать наступление на Часов Яр, но сделать это в ближайшее время будет сложно. И на то есть несколько объективных причин. Каких? Часов Яр — очередной город-крепость противника со всеми сопутствующими объектами, усложняющими штурм. Рядом и внутри города есть промзона (Часовоярский огнеупорный комбинат, цеха которого рассредоточены по городу); железнодорожная станция с большим количеством зданий (локомотивное депо и т. д.); районы с многоэтажной застройкой; районы с труднопроходимой заболоченной местностью; разветвленная сеть опорных пунктов, связанных между собой ходами сообщения (как в городской черте, так и на подступах); естественные водные преграды, включая почти полностью закрывающий Часов Яр с востока канал Северский Донец — Донбасс. Штурм такого укрепрайона потребует не только большого количества сил и средств, но и создания как минимум двух плацдармов для одновременных наступательных действий — в районе Богдановки на северо-востоке и в районе Ивановского на юго-востоке», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что в обоих случаях наступающим подразделениям необходимо будет выйти на рубеж канала Северский Донец — Донбасс, заняв высоты и зачистив многочисленные опорные пункты противника.

«Если говорить непосредственно об Ивановском, помимо самого населенного пункта, где противник тоже хорошо подготовился к обороне, необходимо будет взять высоты вокруг, территорию так называемого Поповского леса и опорные пункты ВСУ у Клещеевки, что также потребует немало времени и сил», — добавила «Военная хроника».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ

Сводка от Readovka

«Сватово-Кременное направление: на Купянском участке наши бойцы продвинулись к северо-востоку от Синьковки. На Торском выступе русская армия отбила у ВСУ часть позиций. В районе Белогоровки продолжаются бои, бойцы из 6-й казачьей бригады им. Платова выжигают врага „Солнцепеками“. Бахмутское (Артемовское) направление: продолжаются бои в районе Богдановки. Русская армия продвинулась на восточных окраинах Красного, часть села в серой зоне. К тому же наши атаковали к северо-западу от Клещеевки. Донецкое направление: русские воины выдавили ВСУ из Степового (Петровского), на данный момент село почти полностью разрушено. Наши бойцы продвинулись в Георгиевке и в районе Орловки. Кроме того, поступают данные, что наши штурмовики зацепились за юго-восточную часть Новомихайловки», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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