Авдеевка, Крым, фейки о ВС РФ, прогноз на СВО: что пишут военкоры 31 января

Фото: МО РФ

НАТО может напасть на Калининградскую область, забирать имущество за фейки о ВС РФ будут не у всех, армия России продвигается вглубь Авдеевки, итальянская разведка подобралась к Крыму — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Геннадий Алехин сделал прогноз на ближайшие события СВО

«Нельзя дать противнику время на проведение инженерных работ по созданию рубежей, узлов и районов обороны. Разговоры, что вот, мол, наступит весна, и мы покажем им кузькину мать — ошибочные, трусливые и пораженческие. Весна-лето, это „зеленка“, и другие факторы, которые еще больше измотают и подорвут СПС и боевую готовность, будет изнуряющая нагрузка на производство и общество в целом. Необходим совсем другой подход, создание армейских и фронтовых групп в составе дивизий и бригад, усиленных армейской, штурмовой и фронтовой авиацией. Если до апреля ближайшая задача по выходу на административные границы новых субъектов РФ, Одессы, Николаева не будет решена, то Приднестровье рано или поздно будет утоплено Украиной в крови. Молдавия уже предпринимает шаги, чтобы отказаться от притязаний на Тирасполь. Затем НАТО руками прибалтов и поляков займется Калининградской областью, а финны с шведами будут жупелом висеть над северо-западным регионом РФ», — отметил военный эксперт.

По его словам, при таком сценарии к весне ВСУ получат истребители F-16, ракеты большой дальности и будут бить по Москве, Крыму, а также промышленным районам, транспортным и логистическим российским центрам.

«Мы должны спланировать и провести мощную воздушно- космическую и вторым этапом аэромобильную и сухопутную наступательную операцию. Такова общая канва общего замысла в моем понимании решения заявленных и поставленных задач в ходе СВО. Общий вывод: нельзя допустить, чтобы Украина и НАТО накачали мускулы и навязали нам свою стратегию и тактику войны», — добавил Алехин.

Александр Коц объяснил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

«Шутки кончились, пришел час действовать по законам военного времени. Но, конечно, все не так однозначно. Никто не собирается изымать виллы на Рублевке за похабный пост. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России. Хотя это очень растяжимое понятие. Изымать деньги, ценности и иное имущество предполагается за использование их для финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Но речь идет только о тех деньгах или имуществе, которые нажиты преступным путем и используются для финансирования незаконной деятельности. Оба этих обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Под деятельностью, направленной против безопасности РФ, подразумеваются: содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в этих целях и организация диверсионного сообщества, совершение хотя бы одного из преступлений, в том числе причинение смерти по неосторожности, бандитизм, организация преступного сообщества или участие в нем», — добавил военкор.

Борис Рожин рассказал, что сейчас происходит в Авдеевке

«Бои от „Царской охоты“ сместились в частный сектор на юго-восточной окраине города. Укрепрайоны „Чебурашка“ и „Зенит“ (старая часть ПВО) по-прежнему контролируются противником. Также идут бои у Донецкой фильтровальной Станции», — отметил военный эксперт.

Авдеевка является одним из важнейших направлений, заявил сегодня на встрече с доверенными лицами президент России Владимир Путин.

«Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка. Вот эта группа — „Ветераны“ — впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения», — добавил российский лидер.

Фото: МО РФ

«Военная хроника»: «Работа разведчика E-550A ВВС Италии на Крымском направлении»

«Незадолго до попытки удара по Севастополю на Крымском операционном направлении было зафиксировано появление самолета дальнего радиолокационного обнаружения и радиотехнической разведки ВВС Италии E-550A (израильский индекс G550 CAEW). Данные машины в количестве двух бортов были приобретены МО Италии у израильского концерна IAI до 2019 года, и на фоне учений Steadfast Defender 2024, по-видимому, один из бортов (14-11) был отправлен в воздушное пространство над восточными районами Румынии для мониторинга действий тактической авиации ВКС РФ, а также для вскрытия местоположения радаров ЗРК в Крыму и Херсонской области. Основой оборудования самолета является израильский бортовой двусторонний радар на базе АФАР IAI Elta EL/W-2085. Цели типа „истребитель“ обнаруживаются на удалении до 370–450 км (в зависимости от ЭПР). Сопровождается одновременно до 1 тыс. воздушных целей. РЛС имеет высокую помехозащищенность. Также на E-550A установлены датчики радиотехнической разведки для обнаружения РЛС и систем РЭБ. Информация с данного борта может применяться для целеуказания и построения маршрутов для дронов и ракет SCALP-EG с огибанием позиций ЗРК», — добавил источник.

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