Авдеевка, Бахмут, Крынки: последние новости с фронтов СВО 17 февраля

Фото: МО Украины

ВС РФ продолжают успешно наступать на некоторых направлениях СВО, пишут российские военкоры. Что сейчас происходит у Работино, Херсона, Крынок, Бахмута, Авдеевки, Клещеевки, Купянска, Харькова, Донецка, Луганска, Часова Яра, какие последние новости есть на сегодня, 17 февраля, с разных направлений спецоперации, где были удары по ВСУ на Украине?

Сводка от WarGonzo

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения возобновили штурмовые действия украинского плацдарма на левобережье Днепра в Крынках. Под ударами позиции ВСУ в Белозёрке, Херсоне и Тягинке. Российские — в Казачьих Лагерях. На Донецком фронте ВС РФ штурмовали Новомихайловку с юго-востока и востока. Бои в самом населенном пункте. При поддержке артиллерии российские войска атаковали в районе Георгиевки. Без успеха. Аналогичные действия у Невельского привели к тактическому продвижению. На юге Авдеевки российские войска при поддержке артиллерии вышли к улице Воробьёва. Это западнее ранее занятого плацдарма. А с северо-запада серьезно продвинулись к центру города. Также они сумели выйти на окраины Ласточкино. Под ударами ВСУ в Екатериновке, Победе, городе Красногоровке, Семёновке и Бердычах. Российские позиции — в Марьинке и Донецке. На Бахмутском направлении ВС РФ атаковали у Андреевки. При поддержке артиллерии вели наступательные действия у Ивановского и Богдановки. ЛБС существенно не изменилась. Под обстрелами ВСУ в Клещеевке, Калиновке и Раздоловке. ВС РФ — в Бахмуте», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от Олега Царева

«На Херсонском и Запорожском направлениях без изменений — встречные бои. Армия России продвинулась на Времевском выступе — на запад от окраин Новодонецкого. На Донецком фронте российские войска усиленно наступают в Новомихайловке. Атаки идут из восточной части села в центр. Продолжаются упорные бои в Георгиевке. Тем временем армия России продолжает наступление в Авдеевке и у города. Сейчас наши войска приближаются к Ласточкино. Южные и северные группы идут навстречу друг другу. На Артемовском направлении в районе Веселого наши войска активно наступают вдоль ж/д линии. Также закрепляются на довольно обширной территории в лесном массиве южнее Поповского леса. С Северского направления приходят кадры атаки наших операторов дронов из группы „Аида“ по позициям ВСУ на территории мелового завода у Белогоровки. Бойцы выслеживают малейшее движение в руинах предприятия. Противник сдаваться не собирается, отходит, но только тактически — для последующих контратак с более выгодных позиций. Развивается охват Синьковки Вооруженными силами России. После недавних успешных атак с северо-западных окраин нашим удалось продвинуться и на северо-востоке. Идут широким фронтом, объединившись с южным фронтом села Ольшана. Российские военные нанесли множество ударов по позициям ВСУ в Волчанске, откуда в том числе шли удары по Белгороду», — написал экс-депутат Рады.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Сводка от «Военкоров Русской Весны»

«Основное из выводов американского Института изучения войны: видеозапись с геолокацией, опубликованная 16 февраля, показывает, что российские подразделения продвинулись дальше на юг вдоль улицы Грушевского на западной окраине Авдеевки и к югу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города, добились незначительных успехов в дачных массивах на северо-востоке Авдеевки и взяли городской парк в центре города. Российские источники утверждали, что ВС РФ также продвинулись в восточной части Авдеевки до юго-западной окраины, далее на юг вдоль улицы Грушевского и к западу в направлении грунтовых дорог, которые украинские войска используют для снабжения позиций в восточной и южной Авдеевке. Российские блогеры утверждали, что армия России близка к тому, чтобы перерезать, или уже перерезала одну грунтовую дорогу, соединяющую Авдеевку с Ласточкино (к западу от Авдеевки)», — отметил источник.

По информации авторов канала, недавно российские войска добились нескольких подтвержденных успехов на линии Купянск — Сватово — Кременная.

«Видеозапись с геолокацией показывает, что ВС РФ продвинулись к западу от Синьковки на восточном берегу озера Лиман (к северо-востоку от Купянска), вероятно, где-то в конце января 2024 года. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 15 февраля, показывает, что российские войска также недавно продвинулись к западу от Карамзиновки (к юго-западу от Сватово), а видеозапись с геолокацией, опубликованная 16 февраля, показывает, что армия России недавно вышла с боями к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной). Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Артемовска (Бахмута). Видеозапись с геолокацией, опубликованная 15 февраля, показывает, что ВС РФ недавно пробились с боями к северо-западу от Веселого (к северо-востоку от Артемовска). 16 февраля в районе Веселого продолжались позиционные бои», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по объектам ВСУ на Украине 17 февраля 2024 года

«Взрывы раздались в Харькове и области — русская армия продолжает наносить ответные удары за Белгород. Местные Telegram-каналы сообщают, взрывы были слышны в одном из районов Харькова, а также в Липцах. Воздушную тревогу объявили только после прилетов, что запутало мирных жителей», — писала Readovka вчера вечером.

Сегодня ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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