https://static.news.ru/photo/e6f1fd4e-5e59-11ea-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арсен Аваков/facebook.com

Глава МВД Украины Арсен Аваков пожаловался на тонны наркотиков, хранящихся в полиции, и попросил Верховную раду помочь их реализовать в пользу государства.

У меня просьба к народным депутатам — определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины, — цитирует ТАСС Авакова

Отмечается, что в полиции Украины хранится не менее двух тонн марихуаны, 1100 кг героина, тонна кокаина, 400 кг амфетамина и 300 кг гашиша.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Арсен Аваков стал самым высокооплачиваемым членом украинского правительства. Средний доход министра составил чуть больше 100 тысяч гривен ($4,15 тысячи) в месяц.