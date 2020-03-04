Глава МВД Украины Арсен Аваков пожаловался на тонны наркотиков, хранящихся в полиции, и попросил Верховную раду помочь их реализовать в пользу государства.
У меня просьба к народным депутатам — определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины, — цитирует ТАСС Авакова
Отмечается, что в полиции Украины хранится не менее двух тонн марихуаны, 1100 кг героина, тонна кокаина, 400 кг амфетамина и 300 кг гашиша.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году Арсен Аваков стал самым высокооплачиваемым членом украинского правительства. Средний доход министра составил чуть больше 100 тысяч гривен ($4,15 тысячи) в месяц.
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