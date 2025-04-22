Аудит «Почты России» привел к обращению в ФНС и Генпрокуратуру Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру после аудита «Почты России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аудит «Почты России» выявил многочисленные проблемы, в том числе убыточность, неэффективность управления и неспособность решить задачи по развитию услуг почтовой связи и повышению их доступности, сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет Счетной палаты. Аудиторы направили обращения в Федеральную налоговую службу, Генпрокуратуру и правительство России.

Проверка касалась использования выделенных государством в 2020–2024 годах и первом квартале 2025 года средств. В палате отметили, что долги «Почти России» на конец 2024 года выросли на 70%, до 128,3 млрд рублей. Затраты на обслуживание долга в 2021–2023 годах повысились на на 79,7%, до 10,6 млрд рублей. Лимит заимствований не определен, а отношение чистого долга к прибыли превышает норму в десятки раз.

Даже быстрое расходование средств не помогло решить проблему обновления объектов недвижимости, чей средний уровень изношенности достиг 70%. Неэффективно используются около двух тысяч объектов.

За пять лет 25 раз пересматривалась организационная структура «Почты России», сменилось три гендиректора. Штат советников вырос на 65%, фонд оплаты их труда увеличился в полтора раза. В среднем заместители гендиректора занимали свою должность год и пять месяцев.

Ранее в «Почте России» признали, что чистый убыток компании в 2024 году составил 20,6 млрд рублей. Сократились традиционные сегменты, в которых зарабатывала «Почта», такие как трансграничные доставки. Кроме того, проценты к уплате по кредитам за год выросли до 16,7 млрд рублей.