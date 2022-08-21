АТОР: турпоток в Крым снизился наполовину по итогам сезона

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Туристический поток в Крым в 2022 году упал на 50% сравнительно с предыдущим годом, в Краснодарском крае — на 10%, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на РИА Новости. Ромашкин подчеркнул, что в этот летний сезон 95% туристов въехали в Крым на автотранспорте и только 5% на поездах. Он отметил, что возросла популярность Дагестана как места для отдыха, количество туристов в этом регионе увеличилось на 40%.

Даже последние события в Новофёдоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину, — отметил эксперт.

Согласно данным АТОР, Анапа потеряла 10–12% туристов, Сочи — 2–3%. Ромашкин добавил, что цены в Анапе выросли на 7%, в Сочи — на 15%, а стоимость отдыха в Крыму осталась на прошлогоднем уровне.

Ранее Ромашкин в разговоре с NEWS.ru рассказал о ценах на отдых в бархатный сезон за границей, исключая страны СНГ. По его словам, стоимость отдыха для одного человека начинается с 60 тысяч рублей, а по сравнению с прошлым годом путевки подорожали на 50–60%. Средний чек за поездку в Турцию обойдется в примерно 85 тысяч рублей на человека.