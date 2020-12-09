АТОР назвала страны, готовые в ближайшее время открыть границы для россиян

https://static.news.ru/photo/cfd0e846-3a36-11eb-b31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Bolari/Global Look Press

В настоящее время для российских граждан открыты границы 15 стран, в том числе Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. При этом страны Европы могут разрешить въезд для россиян только в августе-сентябре следующего года.

Де-факто сейчас из стран Евросоюза для россиян открыта Греция в квоте 500 человек в неделю при заполнении соответствующих тестов. Мы знаем о позиции Кипра, что он планирует с марта 2021 года на определённых условиях начинать открытие границ для туристов из России, — цитирует «Ридус» главу транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

Он напомнил, что о намерении открыть границы для туристов из РФ заявляли ранее многие страны.

Из популярных — это Доминикана, Мексика, Марокко. Каждая страна предлагает свой протокол открытия для туризма. Например, Таиланд тоже предлагает открыться, но на очень сложных условиях и с 14-дневным карантином. Для туризма главное — отсутствие карантина, — рассказал эксперт.

Открытие международных авиарейсов по многим направлениям зависит от эпидемиологической ситуации. При этом сейчас уже ясно, что не будет перелётов с туристическими целями на Новый год в страны Евросоюза, так как посольства не выдают туристические визы.

Исключение составляют отдельные категории виз: работа, учёба, воссоединение семьи и медицинские цели, — рассказал Горин.

По его оценке, восстановление международного туризма будет проходить медленными темпами. Всё будет зависеть от успеха вакцин, которые уже тестируются во многих странах.

Как сообщал NEWS.ru, в Российском союзе туриндустрии предупредили россиян о закрытии границ с отдельными странами до сентября 2021 года.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. В настоящее время авиасообщение возобновлено с несколькими странами.