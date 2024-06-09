Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 июня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 июня, что известно о последствиях?

Белгородская область

Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что Белгородский район был атакован тремя украинскими беспилотными летательными аппаратами. По его данным, пострадавших нет.

«Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители сел Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и частично поселка Октябрьский», — сообщил глава региона.

Гладков добавил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

До этого окраина города Шебекино подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших.

Глава области рассказал о повреждении снарядом дорожного полотна в жилом секторе. Гладков уточнил, что в трех частных домовладениях зафиксированы повреждения — выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Губернатор проинформировал о нападении ВСУ с помощью дронов на село Байцуры Борисовского района и село Петровка Белгородского района. Беспилотники атаковали движущиеся автомобили. В Байцурах от взрыва пострадал водитель, у мужчины диагностированы черепно-мозговая травма и контузия. В Петровке пострадавших не было. Оба автомобиля полностью сгорели.

Дрон-камикадзе также атаковал село Малиновка Белгородского района, добавил Гладков. По его информации, пострадавших нет.

«При атаке на частный дом дрон застрял в окне и не сдетонировал. В момент атаки в доме никого не было», — уточнил губернатор Белгородской области.

Как Москалькова отреагировала на обстрелы Херсонской области и ЛНР

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала варварскими обстрелы, которым Вооруженные силы Украины подвергли Херсонскую область и Луганскую Народную Республику. Она выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — написала Москалькова.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 9 и 10 июня днями траура в связи с гибелью 22 человек после удара ВСУ по селу Садовое в Голопристанском округе в пятницу, 7 июня. Все массовые и развлекательные мероприятия в эти дни отменили. Сальдо выразил уверенность, что виновные в атаке «будут уничтожены».

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура в память о жертвах обстрела Луганска. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. ВСУ 7 июня выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, это были ATACMS. Часть из них удалось перехватить, однако некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. Согласно последним данным, при обстреле погибли шесть человек.

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