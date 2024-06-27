Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 июня

Фото: МО Украины

Украинская армия ежедневно атакует различные российские регионы. Какие территории оказались в опасности ночью 27 июня, что известно о последствиях?

Какие регионы подверглись опасности ночью 27 июня

В Telegram-канале мэрии Белгорода в 00:19 мск предупредили об опасности БПЛА. Власти города призвали население сохранять бдительность.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написала пресс-служба.

Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Спустя некоторое время он объявил об отбое ракетной опасности.

Кроме того, пресс-служба правительства Тверской области заявила об уничтожении беспилотного летательного аппарата в Конаковском муниципальном округе. По обнародованной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

«В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА. В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА», — следует из сообщения.

Губернатор региона Игорь Руденя лично контролирует ситуацию, уточнили местные власти. После этого в пресс-службе сообщили о ликвидации еще одного БПЛА в регионе.

«В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны РФ отразили еще одну атаку БПЛА. На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты экстренных служб. Пострадавших нет. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают все необходимое содействие экстренным службам», — говорится в сообщении.

Как украинская армия атаковала Россию накануне

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в результате атак ВСУ ранения получили два мирных жителя в Шебекинском городском округе.

«Мужчина, пострадавший в результате атаки дрона-камикадзе, с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга, осколочными ранами левой щеки и голени переведен в областную клиническую больницу. Второй пострадавший после оказанной медицинской помощи отпущен домой», — написал Гладков.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили украинские беспилотники над Смоленской областью. По данным ведомства, над регионом были уничтожены два дрона самолетного типа.

Смоленский губернатор Василий Анохин уточнил в своем Telegram-канале, что украинские БПЛА планировали «атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе».

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Дмитриевским районом.

По словам Гусева, за минувшие сутки военные ВСУ «неоднократно обстреливали город Суджу, поселок Мирный, села Лебедевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района, села Алексеевка и Сергеевка Глушковского района, а также село Гордеевка Кореневского района».

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины, заявили, что за сутки была зафиксирована 31 атака ВСУ (днем ранее — 31), в том числе 11 — на Донецком направлении и 20 — на Горловском. ВСУ выпустили по региону 93 боеприпаса различных видов.

В результате обстрелов погибли три мирных жителя, девять человек получили ранения. Также в СЦКК добавили, что повреждения получили шесть жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль.

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