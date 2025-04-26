Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 апреля

Фото: МО РФ

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 апреля

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ивановской области, сообщила пресс-служба правительства региона. На данный момент о возможных происшествиях ничего не говорилось.

«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — указано в сообщении.

Ночью 26 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Тип дронов и их количество он не указал.

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«Силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал глава области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи. Он добавил, что службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.

Также, по словам главы региона, в селе Мощеном в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение — выбиты окна, также повреждены хозпостройки, легковой автомобиль и газовая труба.

«Сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по двум частным домам в селе Косилово, в результате чего загорелся частный дом и трава у второго дома. Пожарными расчетами и жителями возгорания ликвидированы. В селе еще одним дроном атакован объект торговли — повреждены остекление, крыша и фасад здания, осколками посечён легковой автомобиль», — добавил губернатор.

Также в Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Никольское вследствие удара беспилотника огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о кровлю частного дома — в доме выбиты окна, повреждены крыша, надворная постройка и забор. Кроме того, в рядом стоящем доме осколками посечен забор.

«Социальный объект в поселке Красная Яруга подвергся атаке дрона — повреждена кровля. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал производственное предприятие — повреждена кровля одного из зданий», — рассказал Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

С вечера 24-го до 25 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«59 БПЛА — над территорией Республики Крым, 11 — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области, два — над территорией Нижегородской области, один — над территорией Ивановской области», — рассказали в ведомстве.

В Шуе упали обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области. По предварительным данным, пострадавших зафиксировано не было. Сведений о разрушениях не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа. Удар был целенаправленно нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины, добавил глава региона.

«Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар, мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава богу, никто не пострадал», — написал Гладков в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины усилили хаотичные удары по Волчанску и Старице в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противник обстреливал населенные пункты из 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«В большей степени идет неприцельный огонь по площадям, в том числе запрещенными шрапнельными боеприпасами», — указал Марочко.

При этом украинские войска, предположительно, используют старые боеприпасы к РСЗО «Град». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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