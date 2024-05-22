Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 мая

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют российские регионы. Какие территории РФ оказались в опасности в ночь на 22 мая, что известно о последствиях?

Курская область

В Курской области дважды за ночь объявляли опасность атаки БПЛА. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в 23:00 мск первый раз сообщил об опасности. Через два с половиной часа угрозу отменили.

Однако через 20 минут после этого Смирнов вновь написал об опасности.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в Telegram-канале главы региона.

В 01:40 Смирнов вновь сообщил об отмене опасности.

Накануне в Минобороны РФ заявили об уничтожении БПЛА самолетного типа над регионом.

«Около 07:00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что над городом Старый Оскол российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. По его информации, пострадавших нет.

«В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль», — написал Гладков.

Он добавил, что на месте работают все оперативные службы. По словам главы региона, обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Также Минобороны РФ сообщило, что над территорией Белгородской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в публикации пресс-службы военного ведомства.

Накануне Гладков опубликовал в Telegram-канале список погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ. В нем указаны девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 годов рождения.

«Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил всё это. Еще раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Вместе с нами скорбит вся страна», — написал Гладков.

Брянская область

Российская ПВО также сбила дрон над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что дрон ликвидировали в небе над Навлинским районом. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

21 мая в результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины по территории Стародубского муниципального округа Брянской области дронами-камикадзе были атакованы два автомобиля сельскохозяйственного предприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В результате совершенной атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй частично поврежден. Также частично повреждены два домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил Богомаз.

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