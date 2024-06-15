Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июня

Фото: МО Украины

Украинская армия ежедневно совершает атаки на регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 июня?

Где силы ПВО сбили украинские беспилотники

Около четырех утра силами противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, цели были уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. Губернатор уточнил, что пострадавших нет.

«Около четырех утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет», — проинформировал Голубев.

Накануне несколько населенных пунктов Ростовской области остались без света в результате налета украинских дронов.

«В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов», — написал губернатор.

Минобороны России ранее сообщило, что российские силы противовоздушной обороны перехватили 87 беспилотных летательных аппаратов на территории РФ. В ведомстве отметили, что 70 из них пытались атаковать Ростовскую область.

Что известно об увеличение числа погибших в Шебекино

МЧС России в официальном Telegram-канале сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Шебекино. Пресс-служба ведомства также огласила последние данные о потерпевших и жертвах атаки Вооруженных сил Украины.

«Поисково-спасательные работы в Шебекино завершены. Спасены шесть человек, пострадали семь человек. К сожалению, четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора», — говорится в публикации МЧС.

В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков рассказал о смерти одной из пострадавших. Он подчеркнул, что количество раненых мирных жителей составляет шесть человек. С верхних этажей здания спасены еще шесть гражданских.

«К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью. Хотел принести самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее ведомство информировало о двух погибших, мужчине и женщине. Гладков заявлял о семи раненых. Четверо были госпитализированы, трое получили медицинскую помощь на месте и от наблюдения в стационаре отказались. Глава области уточнил, что, по предварительной информации, повреждено 20 квартир. Гладков добавил, что спасатели, полицейские и бойцы самообороны оцепили территорию.

Гладков также опубликовал фото с места происшествия. На переднем плане видны поваленные деревья, из окон одной из квартир на втором этаже вырываются языки пламени и валит черный дым.

Читайте также:

Лаврова не пустят в страны НАТО? Запад объявил бойкот российским дипломатам

Путин предложил Киеву мир: новости СВО на вечер 14 июня

Смерть оператора, ампутация у военкора: как ВСУ атаковали журналистов НТВ