Атаки ВСУ, «Миражи» на Украине, индексация пенсий: что будет дальше

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Атаки Киева на новые регионы России, передача Украине истребителей Mirage 2000-5 и их влияние на ситуацию на поле боя, прогноз министра финансов Антона Силуанова на индексацию пенсий в стране и бедственное положение актеров Театра сатиры — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Киев атакует новые регионы России

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил Киев в совершении двух чудовищных терактов в братских регионах 7 июня. Он написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области погибли более 20 мирных жителей и пострадали еще 15. В Луганской Народной Республике (ЛНР), по данным Пушилина, погибли четыре человека, и более 50 мирных жителей получили ранения.

«Желаю скорейшего выздоровления раненым. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Жители Донецкой Народной Республики разделяют боль утрат…» — подчеркнул Пушилин.

ВСУ обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа вечером 7 июня, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в результате атаки был разрушен магазин, где находилось много посетителей и персонал. Общее число жертв достигло 22 человек, еще 15 мирных жителей получили ранения, из них пятеро — в тяжелом состоянии.

«В этом подлом убийстве мирных жителей проявилась гнусная фашистская сущность [Владимира] Зеленского. Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце, — Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран», — высказался Сальдо.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, ведомство намерено установить все обстоятельства преступления Украины против мирного населения Херсонской области.

Сальдо в связи с трагедией объявил 9 и 10 июня днями траура по погибшим в Херсонской области. В эти дни отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, а государственные и общественные организации приспустят флаги.

«Виновные в этом злодеянии будут уничтожены», — пообещал он.

ВСУ 7 июня также выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, это были ATACMS. Часть из них удалось перехватить, однако некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов обвалился целый подъезд. Согласно последним данным, при обстреле погибли шесть человек.

Работы на месте ракетного удара со стороны ВСУ продолжались на протяжении всей ночи. Число пострадавших увеличилось до 60 человек. Пострадавшие в результате трагедии находятся в пунктах временного размещения, им помогают медики и психологи.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура в память о жертвах обстрела Луганска, следует из публикации в его Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. В регионе отменены все увеселительные мероприятия.

«По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия», — написал Пасечник.

Заместитель постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН заявила, что атаки ВСУ носят террористический характер. По ее словам, в действиях украинской армии нет военной целесообразности.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Что известно об истребителях Mirage 2000-5, которые передадут Украине

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что Париж передаст Вооруженным силам Украины многоцелевые истребители Mirage 2000-5, которые применяются для ведения воздушных боев. Он добавил, что точное число судов пока обсуждается.

«Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции, которые позволят ей защитить свою территорию и свое воздушное пространство, и поэтому с завтрашнего дня мы начнем программу подготовки пилотов, а после обеспечим поставки этих самолетов», — уточнил политик.

Макрон пообещал, что Париж полностью подготовит, обучит и вооружит украинскую бригаду. По его словам, речь идет об отряде в 4,5 тысячи человек.

Военный эксперт Прохор Тебин в разговоре с NEWS.ru предположил, что появление в составе ВВС Украины истребителей Mirage 2000-5 изменит расклад сил в зоне спецоперации.

«Истребители Mirage, которые Париж хочет поставить Киеву, способны повлиять на поле боя ограниченно. И все же они могут стать новой головной болью для России. Многое тут будет зависеть от качества подготовки украинских экипажей, обслуживания самолетов и их применения», — сказал он.

По мнению Тебина, удары «Миражей» могут быть нацелены как на системы ПВО, так и на логистические узлы российской армии. Также эти истребители могут вступить в прямое столкновение с российскими самолетами в небе над зоной СВО.

«Но в целом мало что изменилось после слов Макрона. Ползучая эскалация в зоне СВО происходила и будет происходить. Качественные изменения я пока не фиксирую. Франция и раньше поставляла оружие Украине, а ВСУ и без разрешения Парижа применяли его по территории России», — указал Тебин.

В свою очередь полковник в отставке Анатолий Матвийчук посчитал, что решение поставить Украине Mirage 2000-5 связано с тем, что властям Франции это гораздо выгоднее, чем утилизировать истребители. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что передача четырех самолетов никак не отразится на ситуации в зоне СВО.

«Я полагаю, что они отдают их Украине, так как их снимают с вооружения Франции. Утилизировать их дорого. Они передают четыре самолета. Никакой критической ситуации они на фронте сотворить не могут», — подчеркнул военэксперт.

Mirage 2000-5 F представляет собой глубокую модернизацию истребителя 1980-х годов. Этот самолет имеет усовершенствованный радар, новую авионику, кабину с цифровыми дисплеями. У него девять точек подвески для вооружения, и он способен нести 6,3 тонны полезной нагрузки.

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Что говорят об индексации пенсий работающим пенсионерам

Министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что у Пенсионного фонда достаточно средств для индексации выплат работающим пенсионерам. По его словам, которые передал корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ, раньше денег на эти цели не хватало.

«Задача индексации пенсий работающим пенсионерам может быть реализована, президент об этом сказал. <...> Это будет сделано без каких-либо добавок из федерального бюджета», — отметил Силуанов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в кулуарах ПМЭФ отметила, что для индексации выплат работающим пенсионерам потребуется выделить по меньшей мере 100 млрд рублей. По ее словам, конкретную сумму нужно уточнить с учетом уровня индексации с 1 февраля.

«Нам нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем, но 100 млрд — это минимум, а дальше все будет зависеть от того, какой уровень индексации будет с 1 февраля», — заявила Голикова.

Она добавила, что по состоянию на 1 апреля в России числятся порядка 7,8 млн работающих пенсионеров. Как считает Голикова, после возобновления индексации произойдет существенная прибавка пенсии наряду с заработной платой. При этом она уверена, что доходы Соцфонда позволяют обеспечить эту индексацию.

С предложением о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам ранее выступил президент России Владимир Путин. В ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ он отметил, что пересчет стартует с 2025 года. Глава государства поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию.

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — сказал он.

В России отменили индексацию пенсий работающим гражданам в 2016 году. С тех пор вопрос о возвращении этой меры поднимался неоднократно, но правительство в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах выдавало отрицательные заключения на соответствующие законопроекты, поскольку их реализация предполагала дополнительные расходы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему актеры Театра сатиры оказались в бедственном положении

Новый художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов в разговоре с NEWS.ru заявил, что планирует изучить, насколько загружена труппа. Он утверждает, что многие артисты исполняют очень мало ролей и практически не выходят на сцену. Худрук планирует изучить актеров, которые «находятся в бедственном положении», и решить их судьбу.

«Сегодня было много выступлений о том, что многие артисты очень мало играют, практически не выходят на сцену. Буду изучать, кто не играет, кто находится в бедственном положении, насколько едина эта труппа. Сегодня звучали разные голоса по этому поводу. Буду общаться с людьми, чтобы понимать, в каком направлении решать эти вопросы», — уточнил он.

Худрук также заявил, что Театр сатиры нуждается в перезагрузке. По его словам, необходимо вернуться к истокам — постановкам, сделавшим театр уникальным и сформировавшим его выделяющийся среди других стиль. В этом сложностей не будет, считает Герасимов.

«В Театре сатиры, я считаю, нужно сделать перезагрузку и вернуться к истокам театра и постановкам, которые сделали его уникальным и сформировали такой стиль, что его не перепутаешь ни с каким другим театром», — объяснил он.

О назначении Герасимова в Театр сатиры стало известно из сообщения на портале правительства Москвы. Также отмечается, что новым директором «Современника» станет Владимир Машков, а Театр Романа Виктюка возглавит Константин Богомолов.

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