Сатановского уволили, МиГи с «Кинжалами» против ATACMS: что будет дальше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/US Army/МО РФ/Коллаж NEWS.ru

Самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» после распоряжения президента России Владимира Путина начали патрулировать акваторию Черного моря, ВСУ применили против РФ американские дальнобойные ракеты ATACMS, политолог Евгений Сатановский уволен Владимиром Соловьевым с канала «Соловьев Live» после озвученных в эфире оскорблений в адрес Марии Захаровой и других сотрудников МИД — эти события стали одними из главных на неделе. Подробности и последствия — в обзоре NEWS.ru.

До каких городов РФ долетают ракеты ATACMS

18 октября Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что накануне украинский спецназ атаковал Бердянск ракетами ATACMS в рамках операции «Стрекоза» (DRAGONFLY).

«После вчерашнего удара украинские Силы спецопераций опубликовали кадры пуска ракет ATACMS из РСЗО HIMARS. На кадрах можно увидеть выход четырех стандартных реактивных снарядов (их легко определить по характерному белому инверсионному следу), а также двух ATACMS (черный дым)», — сообщил «Рыбарь».

По информации источника, установка РСЗО HIMARS находилась в окрестностях Яблоновки на юго-востоке Днепропетровской области в 150 км от Бердянска.

«Рядом с этим районом находится учебный полигон ДШВ и ССО Украины в Покровском. После удара ВСУ гарантировано отвели РСЗО в тыл, чтобы не допустить обнаружения. Но следует помнить, что американцы передали ВСУ ракеты ATACMS Block 1, дальность которых не превышает 165 км. И искать их нужно примерно в этом радиусе неподалеку от удобных логистических развязок», — добавил источник.

Фото: US Army РСЗО HIMARS

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что получение Украиной американских крылатых ракет ATACMS ставит под угрозу Крым, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск, Воронеж, Орел, Белгород, а также ДНР и ЛНР. По его словам, ВСУ могут запускать ATACMS только из установок РСЗО HIMARS, также переданных Киеву Вашингтоном.

Пресс-служба Совета нацбезопасности Белого дома подтвердила передачу Вашингтоном тактических ракет ATACMS Украине. Там высказали мнение, что поставка повысит боевой потенциал Киева.

Ранее Associated Press со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне писало, что США передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. По данным агентства, поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней, причем поставка американской тактической ракетной системы была тайной.

Зачем Путин направил МиГи с «Кинжалами» патрулировать Черное море

Находясь с визитом в Пекине, Владимир Путин объявил о начале патрулирования акватории Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами». По словам главы государства, Россия будет внимательно следить за ситуацией в Средиземном море, где сейчас находятся американские авианосцы. Они были отправлены к берегам Израиля после начала конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС.

Заявление президента РФ Владимира Путина о начале постоянного патрулирования над Черным морем самолетов ВКС РФ с ракетами «Кинжал» стало и ответом на передачу американских ракет ATACMS Киеву, заявил NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, потопление какого-нибудь американского корабля может снизить активность США в Европе.

«Если будет потоплен какой-нибудь американский корабль в результате — тогда да, это может снизить активность США. Я считаю, что мы предупреждали их, и Антонов, наш посол в США, говорил, что США все больше втягиваются в конфликт. Я полагаю, что сейчас, после передачи американцами Украине ракет ATACMS, речь о каком-нибудь более мощном ответном ходе с нашей стороны. Потому что Антонов ранее предупредил, что США делают все, чтобы войти в более плотное боевое соприкосновение, что поставки Киеву ракет ATACMS — это большая ошибка. И что будут предприняты ответные меры», — объяснил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МиГ-31 с «Кинжалом»

По его словам, распоряжение Путина о патрулировании самолетами МиГ с «Кинжалами» акватории Черного моря — намек Западу на готовность России предпринять решительные действия.

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник отметил в разговоре с NEWS.ru, что самолеты МиГ-31, вооруженные комплексами «Кинжал», являются серьезным оружием с радиусом поражения 2000 км. По его словам, всего два удара потребуется для того, чтобы потопить авианосец, а для эсминца хватит одного. Как подчеркнул Сытник, подобными мерами РФ показывает, что в случае эскалации в Черном море ответ всегда будет.

«Это оружие довольно хорошее, 2000 км радиус поражения, два удара „Кинжала“ — и авианосца нет, а для эсминца будет одного достаточно. Ответка всегда будет. Показываем наши мышцы, с нами надо договариваться, нас надо уважать, а если не уважать, то хотя бы бояться», — сказал Сытник.

По мнению Сытника, регулярное патрулирование акватории Черного моря такими самолетами продемонстрирует странам НАТО настороженность российских вооруженных сил.

Почему Соловьев уволил Сатановского, что тот сказал о Захаровой

Журналист Владимир Соловьев уволил президента Института Ближнего Востока политолога Евгения Сатановского за оскорбительные высказывания в адрес МИД России и Марии Захаровой.

Сатановский в беседе с израильским журналистом в прямом эфире оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и замминистра иностранных дел Михаила Богданова. По его словам, Захарова «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Евгений Сатановский

Спустя несколько часов Владимир Соловьев опубликовал видео, где заявил, что увольняет политолога и извиняется перед дипломатами.

«Хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ <...> и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания <...> сотрудника нашего канала Евгения Сатановского. <...> Он оскорбил как уважаемых дипломатов, так и МИД. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением», — объяснился журналист.

Телеведущий подчеркнул, что высказывания сотрудника прозвучали не на его канале, а на стороннем — принадлежащем израильскому журналисту.

В разговоре с NEWS.ru Евгений Сатановский сказал, что не собирается покидать Россию после оскорбительных слов в адрес Захаровой, а также не планирует извиняться.

«Я пенсионер. Живу и буду жить я в России. Что до извинений — не моя стезя. Я говорю то, что думаю, и то, что вижу. Как акын — что видит, то и поет», — заявил он.

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