Атака ВСУ на Тверскую область 27 июня: попытка удара по важному заводу РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО были сбиты семь беспилотников ВСУ над регионами России, в том числе в Тверской области, сообщили в Минобороны России. Какие последние новости об этом известны?

Что рассказали в Минобороны об атаке ВСУ

По данным российского военного ведомства, ВСУ пытались атаковать территории Белгородской, Московской и Тверской областей.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской области», — рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Какой объект ВСУ атаковали в Тверской области

Telegram-канал Baza сообщил, что БПЛА ВСУ пытались атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области.

«По данным „Базы“, первый раз завод был атакован около двух часов ночи. По территории предприятия был нанесен удар тремя беспилотниками. По словам источников, один из дронов упал на крышу цеха № 4, после чего взорвался. Второй беспилотник был сбит силами ПВО, после чего также упал недалеко от цеха. Через несколько минут он взорвался. Третий же дрон попытался атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. В результате атаки был поврежден трубопровод и начался пожар», — говорится в публикации.

Отмечается, что через два часа территорию завода атаковал еще один украинский беспилотник, который упал в районе цеха № 4. Персонал предприятия был эвакуирован. По предварительным данным, пострадавших зафиксировано не было.

Авторы канала Mash сообщили, что в Тверской области было сбито минимум четыре летательных аппарата ВСУ.

«ВСУ дважды за ночь пытались атаковать один из крупнейших химзаводов в Тверской области. Сбиты как минимум четыре украинских БПЛА. Беспилотники летели в две волны — по два аппарата в связке. Их пытались сбить из автоматов. Один из них упал на территорию редкинской промзоны. Оттуда эвакуировали людей. Пожар на предприятии продолжается. Предварительно, погибших нет», — сообщал Mash.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале уточнил, что на Редкинском опытном заводе производят авиационное топливо.

«Над российскими регионами за ночь были сбиты семь украинских БПЛА самолетного типа. Четыре дрона были уничтожены над Тверской областью, один — над Белгородской, два — над Московской. Предварительно, главной целью вражеских беспилотников в Тверской области стал Редкинский опытный завод, задействованный в цикле производства авиационного топлива», — заявил военкор.

Также очевидцы запечатлели на видео пролет украинского дрона в Тверской области недалеко от села Редкино.

«Кадры с БПЛА, предположительно, над Редкино в Тверской области. Аппарат заметили ночью», — писали авторы канала «Осторожно: Тверь».

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