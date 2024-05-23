Атака ВСУ на Татарстан 23 мая: есть ли жертвы и разрушения, эвакуация

Фото: МО Украины

Над территорией Республики Татарстан был уничтожен беспилотник ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Какие последние новости об этом известны сегодня, 23 мая, что происходило в Казани и Нижнекамске?

Что известно о попытке ВСУ атаковать дронами Татарстан

Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале рассказал, что с 11:30 по московскому времени аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял рейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая (четверг) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он.

Также он пояснил, что с 12:00 были введены временные ограничения в аэропорту Нижнекамска.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил Кореняко.

Telegram-канал SHOT около 13:10 сообщил, что в Казани и Нижнекамске проводилась экстренная эвакуация сотрудников предприятий из-за угрозы атаки БПЛА.

«Свои места покидают работники „Нижнекамскуглерода“, „Оргсинтеза“, „Нижнекамскшины“, „Таиф-НК“, „Танеко“ и „Нижнекамскнефтехима“. Эвакуированы также сотрудники нижнекамской ТЭЦ», — говорилось в публикации.

Около 14:30 Артем Кореняко заявил, что воздушные гавани в Казани и Нижнекамске работают в штатном режиме, все ограничения были сняты.

По данным SHOT, над Нижнекамском, предварительно, сбит украинский аэропракт A-22 «Летучая лисица», переделанный ВСУ под дрон-камикадзе.

Что рассказали в Минобороны об атаке на Татарстан

В Минобороны отметили, что средствами ПВО ВС РФ был сбит БПЛА ВСУ над территорией Республики Татарстан.

«Около 14:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении российского ведомства.

Глава Елабужского муниципального района Татарстана Рустем Нуриев сообщил, что украинский дрон был сбит в Елабужском районе, пострадавших и разрушений нет.

«По информации Минобороны РФ, сегодня средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет. Оперативные службы и МЧС на месте проводят необходимые мероприятия. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет», — написал он в своем Telegram-канале.

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