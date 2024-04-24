Атака ВСУ на Смоленск 24 апреля: есть ли разрушения, пострадавшие, жертвы

Фото: МО Украины

В результате атаки украинских БПЛА на Смоленскую область жертв и пострадавших нет, заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Какие последние новости об этом известны сегодня?

Что рассказал Анохин об атаке БПЛА

Губернатор Смоленской области в 04:55 по московскому времени сообщил, что регион находится под атакой украинских дронов, силы ПВО ВС РФ ведут борьбу с воздушными целями.

«По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидирует последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — написал он в Telegram-канале.

В 06:55 Анохин рассказал, что жертв и пострадавших нет, а сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия атаки БПЛА ВСУ.

«По уточненной информации, в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет. На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дорогие смоляне, прошу сохранять бдительность! В случае если вы услышали звук беспилотника, увидели подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей, незамедлительно обращайтесь в полицию или позвоните по номеру „112“», — подчеркнул глава региона.

По информации «Рыбаря», под огонь трех дронов ВСУ в том числе попал Смоленский НПЗ, где возникло возгорание.

Около 12:20 глава региона сообщил, что пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы, угрозы их распространения за пределы объектов нет.

Что рассказали в Минобороны РФ об атаке на Смоленскую область

В пресс-службе российского военного ведомства сообщили, что минувшей ночью было уничтожено восемь беспилотников самолетного типа ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три — над территорией Курской области; два — над территорией Белгородской области; два — над территорией Воронежской области и один — над территорией Смоленской области», — пояснили в Минобороны РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Когда ВСУ последний раз пытались атаковать Смоленскую область

20 апреля Анохин сообщал, что была отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра, с использованием дронов.

«Уважаемые жители Смоленской области! Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра. Прошу сохранять спокойствие и не осуществлять съемку работы сил ПВО. Спасательные и правоохранительные службы на месте событий обеспечивают вашу безопасность», — отмечал губернатор области.

По данным Telegram-канала SHOT, беспилотники были сбиты в Кардымовском районе Смоленской области. Информации о пострадавших нет. Атака произошла около двух часов ночи.

«Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя», — заявил позднее Анохин.

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